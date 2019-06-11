Millilerin İzlanda karşısındaki ilk 11'i belli oldu

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İzlanda'da 3 puan hasretine yine son veremedik!

İbrahim Tatlıses, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili ilginç mesajıyla adından söz ettirdi

Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu