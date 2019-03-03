Son Dakika Haberleri: Millilerin Moldova Maçı Biletleri Tükendi

Millilerin Moldova Maçı Biletleri Tükendi

33 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart 2019 Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri tükendi.

Millilerin Moldova Maçı Biletleri Tükendi, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart 2019 Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri tükendi. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 25 Mart 2019 Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Eskişehir halkı olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:15 Kaynak: İHA

Eskişehir, Avrupa, Futbol, Moldova, Spor
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