Millilerin rakipleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Millilerin rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor

Millilerin rakipleri belli oldu

6 saat önce

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Millilerin rakipleri belli oldu, System.String[]

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu.


Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mücadele edecek. Lig usulüne göre oynanacak ve toplam 6 ayaktan oluşan Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.


Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmalarını 15 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında oynayacak.


2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:


A Grubu: Hollanda, İsveç, Hırvatistan


B Grubu: Bulgaristan, Avusturya, İsrail


C Grubu: Türkiye, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek


D Grubu: İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi


E Grubu: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk


F Grubu: Yunanistan, Karadağ, Azerbaycan, Gürcistan


G Grubu: Belarus, Portekiz, Norveç, Macaristan - İSTANBUL

voleybol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hollanda Ligi ile Belçika Ligi'nin birleşeceği iddia edildi
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:30:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Millilerin rakipleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]