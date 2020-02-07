Millilerin rakipleri belli oldu

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu.



Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mücadele edecek. Lig usulüne göre oynanacak ve toplam 6 ayaktan oluşan Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.



Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmalarını 15 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında oynayacak.



2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:



A Grubu: Hollanda, İsveç, Hırvatistan



B Grubu: Bulgaristan, Avusturya, İsrail



C Grubu: Türkiye, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek



D Grubu: İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi



E Grubu: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk



F Grubu: Yunanistan, Karadağ, Azerbaycan, Gürcistan



G Grubu: Belarus, Portekiz, Norveç, Macaristan - İSTANBUL