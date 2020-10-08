Millilerin yer aldığı Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin Kasım ayı maçları Türkiye'de

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin Kasım ayı maçlarına Türkiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) açıklamasında, FIBA Avrupa Yönetim Kurulunun toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin fanus sisteminde oynanmasına karar verildiği belirtildi. Alınan kararla birlikte, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı grupların Kasım ayı maçlarının İstanbul'da gerçekleştirileceği öğrenildi. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın E Grubu'ndaki mücadeleleri 13-16 Kasım'da, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'nda mücadeleler ise 26-29 Kasım Türkiye'de oynanacak.

- İstanbul