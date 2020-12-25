Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları Demirören Görsel Medya Direktörü Bünyamin Aygün ile birlikte inceleyen Belovacıklı, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Ben Hendren'in "ABD'de Floyd protestoları" başlıklı fotoğrafını tercih eden Belovacıklı, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo" tutkunlarının yeni adresi: Suluada" isimli fotoğrafına, yaşam kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" adlı fotoğrafına oy verdi.

Belovacıklı, yaptığı değerlendirmede, oylamada yer alan fotoğrafları "hayatın içinden kareler" şeklinde tanımladı.

Fotoğrafların çeşitliliği dolayısıyla söz konusu kategorilerin sayısının arttırılabileceğine dikkati çeken Belovacıklı, özellikle dünya ve siyaset başlıklarında da kategori oluşturulması önerisinde bulundu.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Belovacıklı, "Hakikaten yaptığınız çalışmaları özellikle fotoğraf bazında takip eden bir insanım. Bu kategorileri bence biraz daha çoğaltmak gerekiyor. Öyle olursa sanki daha geniş bir yelpazede daha çok seçenek olur ve tabii daha çok fotoğrafçı ödülünü alır. Çünkü sonuçta bu ciddi bir emek işi. Herkes için sanki bir deklanşöre basınca fotoğraf çekiliyormuş gibi geliyor ama bunun anı, hızı ve gözü, yani görebilmek başlı başına bir iş ve bunun değerini vermek gerekiyor." dedi.

"Dünyanın her yerinden ajansın geçeceği fotoğraflar bizi mutlu eder"

AA'nın fotoğraf ağının yaygınlaşmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirten Belovacıklı, şöyle konuştu:

"Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinden ajansın geçeceği fotoğraflar bizi mutlu eder. AP'nin, Reuters'ın ya da başka ajansların fotoğraflarını kullanmaktansa bizim ajanslarımızın fotoğrafını kullanmak beni daha mutlu eder. Çünkü fotoğraf sonuçta bir duygu işidir ve nasıl Amerikalı'nın yemek kültürü başkaysa, Japon'un yemek kültürü başkaysa, Türk'ün yemek kültürü başkaysa, Türk'ün, Amerikalı'nın, Japon'un da gözü aslında başkadır. Başka bir duyguyla çeker fotoğrafı. Amerikalı için duygu yaratmayan bir kare sizin için çok önemli bir kare olabilir. Dolayısıyla ruh bütünlüğü bizim o fotoğraflara daha çok ilgi göstermemizi, oradaki ruhu anlamamızı sağlar. O yüzden ne kadar geniş bir yelpaze oluşturursa Anadolu Ajansı bizi o kadar mutlu eder."

Yılın Fotoğrafları oylamasının geleneksel hale getirilmesinden memnuniyet duyduğunu aktaran Belovacıklı, "Bunu ısrarla devam ettirdiğiniz için en azından ben bir fotoğrafsever olarak teşekkür ederim ve de devamını dilerim." ifadesini kullandı.