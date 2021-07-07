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MİLLİYET GAZETESİ'NE BM'DEN ÖNEMLİ MİSYON - Son Dakika

MİLLİYET GAZETESİ'NE BM'DEN ÖNEMLİ MİSYON

07.07.2021 16:19

MİLLİYET Gazetesi, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nda yer alan ilk medya kuruluşu oldu.

MİLLİYET Gazetesi, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nda yer alan ilk medya kuruluşu oldu. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, bu platformda yer almak için BM kriterlerine uyumlu bir gazetecilik anlayışına sahip olduklarını belirterek, Birleşmiş Milletlerin dünya genelinde kadınların sorunları konusunda dile getirdiği hassasiyetlerin, önceliklerin ve eylem planlarının bir parçası olduk dedi.

BM Kadın Birimi'nin Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nda yer alan ilk medya kuruluşu Milliyet Gazetesi oldu. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, 30 Haziran-2 Temmuzi arasında Paris'te gerçekleştirilen Nesiller Boyu Eşitlik Forumu toplantısına video ile katıldı. Belovacıklı, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nda beş yıl boyunca gerçekleştirecekleri çalışmaları anlattı.

BM Kadın Birimi ile çalışma süreçlerinin nasıl başladığını anlatan Mete Belovacıklı, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile geçen seneden bu yana çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler, Kadın Birimi'nin daveti üzerine çalışmaya başladık. Bu çalışmaya yol açan şeyse Milliyet Gazetesi'nin uzun yıllardan beri kadın haberleri üzerine özenle ve dikkatle durması. Bu platform, dünyada çeşitli medya kuruluşlarının Birleşmiş Milletler'in davetiyle üye olduğu bir platform dedi.

SADECE HABER OLARAK DEĞİL, TUTUM OLARAK DA EYLEM PLANLARI İÇİNDE YER ALMAYA BAŞLADIK

BM'nin kadın hakları konusunda geliştirdiği bütün eylem planları içerisinde yer almaya başladıklarını belirten Mete Belovacıklı, 'Gerçekleşen kimi eylemlerin içerisinde sadece haber olarak değil, tutum olarak da yer almaya başladık. Böylelikle Birleşmiş Milletler'in dünya genelinde kadınların sorunları konusunda dile getirdiği hassasiyetlerin, önceliklerin ve eylem planlarının bir parçası olduk. Haberlerde gazetecilik etik ilkeleri açısında dikkat edilmesi gereken ilkeler var. Onun dışında Birleşmiş Milletler'in geliştirdiği eylem planı içerisinde hassas noktalar var. Bizler de bu hassas noktalara bağlı olarak devam ediyoruz. Dilde cinsiyetçi bir dil kullanmamak. Şiddet haberlerine kullanılacak görsellerin içeriklerini dikkatli seçmek gibi birçok özellikten bahsedebilirim ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE DÜNYADA BU TAAHHÜTLERİ VEREN TEK MEDYA KURULUŞU MİLLİYET GAZETESİ

Belovacıklı, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile çalıştığımız bir başka projeyse Nesiller Boyu Eşitlik Forumu. Bu proje ile hem nesiller arasında sürdürülebilirlik hem cinsiyetler arasındaki eşitlik hem de bunların bir bütün olarak bugünden yarına yaşatılması söz konusu. Bu konu kapsamında biz Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'na birtakım taahhütlerde bulunduk. Bu taahhütler özellikle kadın hakları ve dezavantajlı gruplara ilişkin oldu. Bu taahhütleri 5 yıl gibi bir süre içerisinde yerine getiren sınırlı sayıda kurum ve kuruluş var. Türkiye ve dünyada bu taahhütleri veren tek medya kuruluşu Milliyet Gazetesi diye konuştu.

MİLLİYET'TE YAZAN ARKADAŞLARIMIZIN YÜZDE 53'Ü KADIN

Taahhütlerde yer alan maddelerden bahseden Belovacıklı, Özellikle kız çocuklarının eğitime yönelik adımların atılması. Aynı zamanda kadın emeğinin değerlendirilmesi ve Milliyet'in platformların da bu taahhütlere yer açılması. Özellikle kurum içi çalışanların cinsiyet açısından eşitliğini, ücrette dengesini ve kurumda karar verici mekanizmalarda kadın sayısını arttırmak gibi taahhütler söz konusu. Biz Milliyet olarak zaten bu taahhütlerin bir kısmını karşılamış durumdayız. Milliyet'te yazan arkadaşlarımızın zaten yüzde 53'ü kadın. Bu 5 sene içerisinde verdiğimiz taahhütler Birleşmiş Milletler tarafından denetlenecek ve değerlendirilecek dedi.

MİLLİYET GAZETESİ'NE BM'DEN ÖNEMLİ MİSYON
MİLLİYET GAZETESİ'NE BM'DEN ÖNEMLİ MİSYON
MİLLİYET GAZETESİ'NE BM'DEN ÖNEMLİ MİSYON
MİLLİYET GAZETESİ'NE BM'DEN ÖNEMLİ MİSYON

Birleşmiş Milletler, Milliyet Gazetesi, Eşitlik, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİLLİYET GAZETESİ'NE BM'DEN ÖNEMLİ MİSYON - Son Dakika


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