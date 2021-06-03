Milliyet ve Borsa İstanbul'dan "Finansal Okuryazarlık Zirvesi"

Tüm dünyada önemi gittikçe artan ve toplumdaki her bireyin ilgi alanına giren finansal okuryazarlık konusunda toplumsal fayda yaratmak amacıyla Milliyet Gazetesi ve Borsa İstanbul, 4 Haziran Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında online olarak "Finansal Okuryazarlık Zirvesi" düzenliyor.

"Bütçemi nasıl yönetirim?" ve "Küçük yatırımcı neden borsada yer almalı?" konu başlıklarının sektörün önde gelen isimleriyle değerlendirileceği zirve Milliyet Gazetesi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.