Milliyetçi Hareket Partisi 5. döneminde Arif Kılıç ile güven tazeledi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kırşehir Teşkilatı İl Kongresini yaptı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen kongreye; MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve Aksaray milletvekili Ramazan Kaşlı, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır, Merkez İlçe Başkanı Ramazan Adalı katıldı.

4 Dönemdir Kırşehir MHP Teşkilatını yöneten Kılıç 5. döneminde de delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak yeniden il başkanı oldu. Divan Başkanlığını MHP Fatih Çetinkaya'nın yaptığı kongrede yeniden il başkanı seçilen Kılıç, Türk Bayrağını en üst seviyeye çıkaracaklarını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin izinde olduklarını söyledi.

Kılıç Yönetiminde MHP Kırşehir kadrosu ise şöyle;

"Hüseyin Saratlı, Orhan Kılıç, Hanifi Uzunay, İbrahim Öz, Recep Artım, Kadir Düğer, Erol Sert, Kadir Öz, Rıza Aydın, Yaşar Avşar, Yasin Berktaş, Tahir Sağlam, Emre Eroğlu, Adem Doğantekin, Kamil Öztürk, Alper Yağmur, Hakan Genç, Doğanay Şahin, Durmuş Kaya, Ali Bahadır" - KIRŞEHİR