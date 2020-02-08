Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında - Son Dakika
Son Dakika Politika Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında

6 saat önce

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP'nin kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Milliyetçi Hareket vatan sevgisinin kefili, Türk milletine mensubiyetin kazancı, muhabbetin kavlidir.

Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında, System.String[]

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP'nin kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Milliyetçi Hareket vatan sevgisinin kefili, Türk milletine mensubiyetin kazancı, muhabbetin kavlidir. Nizam-ı alem yolunda, turana atılacak her kutlu adıma, daha nice 51 yıllara" dedi.


MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP'nin kuruluşunun 51. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu. "Merhum Başbuğumuz 51 yıl evvel bugün, 9 Şubat 1969 tarihinde Adana' da Türkiye' nin şanlı geleceği için yeni bir başlangıcı, yeni bir çağı, yeni bir Ergenekon' u müjdelemişti" diyen Durgun, "Gerçekleşen bu kutlu doğum ile özünü Türk - İslam ülküsünden almış Türk Milliyetçiliği fikri, siyasi bir harekete büründü. O siyasi tescilimizin, yani partimizin adı ise Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Amblemimiz 'Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet' düsturuyla üç hilalin mührüyle oluştu. MHP asırlarca üç kıtada hüküm sürmüş milletimizin 21. yüzyıl yürüyüşünde milli diriliş ve milli uyanışın sembolü haline geldi. 51 yıllık Türk siyasetinde ülkemizden ve Türk milletinden yana duruş belirten partimizin kurucu Genel Başkanı olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz, partimizin kurucular kurulu, teşkilatlarımızın her kademesinde görev almış ve isimlerini buradan tek tek sayamayacağımız tüm partililerimizi, ülküdaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, dua ve fatihalarla yad ediyoruz" ifadelerinde bulundu.


"Milliyetçi hareket duadır, duruştur"


Durgun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partinin yarım asırlık tarihinde inançla elde ettiği siyasi birikimlerini son 23 yıldır, ülke, millet ve parti lehine aldığı milli kararları onurlanarak izlediklerini dile getirdi. "Ülkesini, Milletini, Devletini ve partisini çok seven bir lidere sahip olduğumuz için Şanı Yüce Allah' a ne kadar şükretsek azdır" diyen Durgun, "Bu vesile ile toplumsal merkezin siyasal izdüşümü konumunda, Türk milletinin gönlünde yer bulmuş milliyetçi hareketin bir bireyi olmaktan onur duyan Antalyamızdaki her partilimizi de saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinin her kademesinde görev yapan tüm ülküdaşlarımıza vermiş oldukları hizmetten dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunarız. Unutulmamalıdır ki, milliyetçi hareket duadır, duruştur dirayettir, ömürdür, onurdur, olgunluktur, akıldır, şuurdur, sabırdır, mağduriyettir, mahkumiyettir, şehadettir, çabadır, çalışmadır, emektir. Milliyetçi Hareket vatan sevgisinin kefili, Türk milletine mensubiyetin kazancı, muhabbetin kavlidir. Nizam-ı alem yolunda, turana atılacak her kutlu adıma, daha nice 51 yıllara" dedi. - ANTALYA

Antalya, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Görev başındaki jandarmayı tehdit eden alkollü sürücü kamerada
Shane Larkin, Türk vatandaşlığını katmer yiyerek kutladı Antalyaspor'un adı Fraport TAV Antalyaspor oldu İletişim Başkanı Altun: Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 20:12:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]