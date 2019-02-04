Milliyetçi Hareket Partisi, Kırşehir'de Adaylarını Tanıttı
2 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi yaptığı toplantı ile adaylarını tanıttı.
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi yaptığı toplantı ile adaylarını tanıttı. Neşet Ertaş
Kültür Sanat Merkezinde yapılan aday tanıtım toplantısına il ilçeler ve beldelerden partililer katıldı.
İl Başkanı Arif Kılıç, MHP'nin il merkezi ile ilçe ve belde belediyelerini yapılacak mahalli idareler seçimlerinde kazanacaklarını söyledi.
Seçimlerin kazanılmasının partililerin çalışmasına bağlı olduğunu ifade eden İl Başkanı Kılıç, konuşmasında; "MHP, Kırşehir
merkez ile ilçe ve belde belediyelerini kazanacak. Partililerimizle birlikte adaylarımızın da çalışması çok önemli, başarı hiç kimseye altın tepside sunulmaz. MHP Kırşehir'i 1994 ve 2004 yıllarında 2 dönem yönetti. Tarih tekerrür edecek."dedi.
İl Başkanı Kılıç'ın konuşması sonrası belediye başkan adayları
kürsüye çıkarak partilileri selamladı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:21 Kaynak: İHA
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