Milliyetçi Hareket Partisi (Mhp), Belirlenen 402 Adayı Daha Açıkladı.
7 dakika önce
IHAAW163244-SIY/30-12-2018- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), belirlenen 402 adayı daha açıkladı.
IHAAW163244-SIY/30-12-2018
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), belirlenen 402 adayı daha açıkladı. 30.12.2018 16: 32: 44 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:38 Kaynak: İHA
Son Dakika! MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı
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