Son Dakika Haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (Mhp), Belirlenen 402 Adayı Daha Açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (Mhp), Belirlenen 402 Adayı Daha Açıkladı.

7 dakika önce

IHAAW163244-SIY/30-12-2018- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), belirlenen 402 adayı daha açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (Mhp), Belirlenen 402 Adayı Daha Açıkladı., System.String[]
IHAAW163244-SIY/30-12-2018

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), belirlenen 402 adayı daha açıkladı. 30.12.2018 16: 32: 44 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:38 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Politika
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