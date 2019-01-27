Son Dakika Haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (Mhp) Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında 10. Sırayı...

Milliyetçi Hareket Partisi (Mhp) Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında 10. Sırayı...

58 dakika önce

IHAAW141421-SIY/27-01-2019- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 10. sırayı aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (Mhp) Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında 10. Sırayı..., System.String[]
IHAAW141421-SIY/27-01-2019

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 10. sırayı aldı. 27.01.2019 14: 14: 21 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:20 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Politika
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