Milliyetçi Hareket Partisi (Mhp) Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında 10. Sırayı...
58 dakika önce
IHAAW141421-SIY/27-01-2019- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 10. sırayı aldı.
IHAAW141421-SIY/27-01-2019
- Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 10. sırayı aldı. 27.01.2019 14: 14: 21 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:20 Kaynak: İHA
Son Dakika! Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu
İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir 166 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu! İşte İsimler
Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Poşet Paralı Olunca Poşet Tamiri Yapmaya Başlayan Uyanık Terzi, Yeni Bir İş Kolu Yarattı