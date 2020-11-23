Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilere tablet desteği

23.11.2020 16:06
Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilere tablet desteği, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Başkanlığı tarafından 30 Ekim'de başlatılan 'Tabletimi Sen Al' kampanyası ile 300 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Başkanlığı tarafından 30 Ekim'de başlatılan 'Tabletimi Sen Al' kampanyası ile 300 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Kayseri İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen tablet dağıtımına MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, MYK Üyesi Serap Şule Kalın, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, parti üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilere kitap okumanın faydalarından bahseden MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, "Kıymetli çocuklar, benim sizlere naçizane öğüdüm her gün okumanız. Okumak insanı geliştirir, aydınlatır. Bir baba olarak da şunu söylemek istiyorum, benim de evimde genel bir sorun ve ben inanıyorum ki buradaki velilerimizin de evindeki genel bir sorun var. Bu sorun da, 'Z Kuşağı' dediğimiz çocuklarımız her gün elinde tablet, telefon ve bilgisayar bağımlılığından kurtulmak zorunda. Gazete okumayı, dergi okumayı ve kitap okumayı bilgisayar üzerinden geliştirin ama video oyunları veya başka türlü zaman geçirme alışkanlıklarınızın da olacağını biliyoruz. Ona da belirli saatler ayırmanızı rica ediyorum. Bu da bugün sadece benim değil, tüm dünya evlatlarının meselesidir. Teknolojik gelişme ile beraber kültürel gerileme başlıyor. Bu nedenle kültürel gerilemenin önünde durmamız burada kıymetli velilere ve öğrencilere düşüyor. Zamanınızı bölün, kendinize oyun oynayacak zamanı ayıracaksınız ama sizden özelikle ricamız, bunun yanında, oyun oynadığınız sürenin yanında gazete takip edin, haftalık dergileri takip edin ve en önemlisi kitap okuyun. Bir kitap bir insandır. Doğal olarak ne kadar çok kitap okursanız, o kadar çok dostunuz olur. En özel, en güzel arkadaş da kitaptır. Ne kadar çok okursanız, o kadar çok dostunuz olur. Hepinizin daha iyi bir kitap olması için yüce rabbimden niyaz ediyorum. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyor ve burada bizlere yardımcı olan hayırsever arkadaşlarımıza, iş adamlarımıza ve dostlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ise, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi şartları ağır bir şekilde seyrediyor. Bundan en çok da öğrenci kardeşlerimizin etkilendiğine biz şahitlik ettik. Peygamber efendimiz, 'İlim Çin'de de olsa gidip alınız' buyuruyor. Öyle bir dönem içerisine denk geldik ki kardeşlerimiz, evlatlarımız, öğrencilerimiz hemen yanı başındaki eğitime dahi, ilime dahi ulaşamaz vaziyet içerisindelerdi. Biz de bu noktada devletimizin diğer kurumlarının da faaliyetlerine destek olmak amacı ile elimizi taşın altına koymak istedik. Bu inançla yola çıktık. 30 Ekim itibari ile internet sitesi üzerinden kampanyamızı başlattık. 3 hafta içerisinde bitireceğimizi duyurmuştuk. Bugün 23 Kasım yaklaşık 3 haftayı biraz geçirdik. Kampanyamızı faaliyete erdirdik. Kampanyamız başladığı günden bugüne değin ilk tablet bağışını İl başkanımız yaparak başlattı kampanyamızı. Yaklaşık olarak 300 tablet, bu da rakama vurduğumuz zaman 150-160 bin TL gibi bir miktara tekamül ediyor. 3 hafta içerisinde Kayserili hayırseverlerimiz ile teşkilat mensuplarımız ile bu miktarda bir para toplandı. Buna istinaden de ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize dağıtmak arzusu ile burada toplandık. Kampanyamıza başladığımız günden 1 hafta içerisine kadar yaklaşık 2 bin tane başvuru aldık. Bu 2 bin başvuruyu sonlandırdıktan sonra bizim için en zor kısım değerlendirmekti. Yani hangi ihtiyaç sahibine verilecek, kimin daha çok ihtiyaç sahibi olduğunu değerlendirebilmek oldukça güçtü. Biz de bu görevi ilçe kadın kolları başkanımız, Olcay hanıma tevdi ettik. Çünkü kendisi de bir anne ve değerlendirme yaparken annelik vicdanı daha realist daha doğru bir değerlendirme yapacağını düşündük. Hiç bir şekilde siyasi görüşü veya ayrımlara tabi tutmadık. Başvuruda bulunan 2 bin ailemizi, 2 bin öğrencimizi isim kısımları kapatılarak bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme neticesinde 300 tane öğrencimize daha çok ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurarak tablet vermek için buraya çağırdık. Bu kapsam da ben değerli bağışçılarımıza ve Sarraflar Odası Başkanımız Adnan İncetoprak derneği adına 50 tane tablet bağışladı kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere tablet dağıtımları yapıldı. - KAYSERİ

Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilere tablet desteği
Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilere tablet desteği
Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilere tablet desteği
Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilere tablet desteği
Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilere tablet desteği
Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilere tablet desteği
Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilere tablet desteği

Milliyetçi Hareket Partisi, Melikgazi, Tablet, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilere tablet desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Barcelona, Messi ve De Jong'u dinlenmeleri için Dinamo Kiev maçının kadrosuna almadı Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Erciyes Üniversitesi'nin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar
F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti         
16:38
Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı         
16:10
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı         
15:44
Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz         
15:24
Lamborghini, kız çocuklarını model olarak kullandığı reklamı tepkiler üzerine geri çekti Lamborghini, kız çocuklarını model olarak kullandığı reklamı tepkiler üzerine geri çekti         
15:18
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
El bombasıyla öldürülmek istenen kadın konuştu: Kocam daha önce de arabayı yaktı, evi kurşunladı El bombasıyla öldürülmek istenen kadın konuştu: Kocam daha önce de arabayı yaktı, evi kurşunladı         
13:32
Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı         
13:27
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti         
12:44
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 16:44:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilere tablet desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei