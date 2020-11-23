Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Başkanlığı tarafından 30 Ekim'de başlatılan 'Tabletimi Sen Al' kampanyası ile 300 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Kayseri İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen tablet dağıtımına MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, MYK Üyesi Serap Şule Kalın, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, parti üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilere kitap okumanın faydalarından bahseden MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, "Kıymetli çocuklar, benim sizlere naçizane öğüdüm her gün okumanız. Okumak insanı geliştirir, aydınlatır. Bir baba olarak da şunu söylemek istiyorum, benim de evimde genel bir sorun ve ben inanıyorum ki buradaki velilerimizin de evindeki genel bir sorun var. Bu sorun da, 'Z Kuşağı' dediğimiz çocuklarımız her gün elinde tablet, telefon ve bilgisayar bağımlılığından kurtulmak zorunda. Gazete okumayı, dergi okumayı ve kitap okumayı bilgisayar üzerinden geliştirin ama video oyunları veya başka türlü zaman geçirme alışkanlıklarınızın da olacağını biliyoruz. Ona da belirli saatler ayırmanızı rica ediyorum. Bu da bugün sadece benim değil, tüm dünya evlatlarının meselesidir. Teknolojik gelişme ile beraber kültürel gerileme başlıyor. Bu nedenle kültürel gerilemenin önünde durmamız burada kıymetli velilere ve öğrencilere düşüyor. Zamanınızı bölün, kendinize oyun oynayacak zamanı ayıracaksınız ama sizden özelikle ricamız, bunun yanında, oyun oynadığınız sürenin yanında gazete takip edin, haftalık dergileri takip edin ve en önemlisi kitap okuyun. Bir kitap bir insandır. Doğal olarak ne kadar çok kitap okursanız, o kadar çok dostunuz olur. En özel, en güzel arkadaş da kitaptır. Ne kadar çok okursanız, o kadar çok dostunuz olur. Hepinizin daha iyi bir kitap olması için yüce rabbimden niyaz ediyorum. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyor ve burada bizlere yardımcı olan hayırsever arkadaşlarımıza, iş adamlarımıza ve dostlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ise, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi şartları ağır bir şekilde seyrediyor. Bundan en çok da öğrenci kardeşlerimizin etkilendiğine biz şahitlik ettik. Peygamber efendimiz, 'İlim Çin'de de olsa gidip alınız' buyuruyor. Öyle bir dönem içerisine denk geldik ki kardeşlerimiz, evlatlarımız, öğrencilerimiz hemen yanı başındaki eğitime dahi, ilime dahi ulaşamaz vaziyet içerisindelerdi. Biz de bu noktada devletimizin diğer kurumlarının da faaliyetlerine destek olmak amacı ile elimizi taşın altına koymak istedik. Bu inançla yola çıktık. 30 Ekim itibari ile internet sitesi üzerinden kampanyamızı başlattık. 3 hafta içerisinde bitireceğimizi duyurmuştuk. Bugün 23 Kasım yaklaşık 3 haftayı biraz geçirdik. Kampanyamızı faaliyete erdirdik. Kampanyamız başladığı günden bugüne değin ilk tablet bağışını İl başkanımız yaparak başlattı kampanyamızı. Yaklaşık olarak 300 tablet, bu da rakama vurduğumuz zaman 150-160 bin TL gibi bir miktara tekamül ediyor. 3 hafta içerisinde Kayserili hayırseverlerimiz ile teşkilat mensuplarımız ile bu miktarda bir para toplandı. Buna istinaden de ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize dağıtmak arzusu ile burada toplandık. Kampanyamıza başladığımız günden 1 hafta içerisine kadar yaklaşık 2 bin tane başvuru aldık. Bu 2 bin başvuruyu sonlandırdıktan sonra bizim için en zor kısım değerlendirmekti. Yani hangi ihtiyaç sahibine verilecek, kimin daha çok ihtiyaç sahibi olduğunu değerlendirebilmek oldukça güçtü. Biz de bu görevi ilçe kadın kolları başkanımız, Olcay hanıma tevdi ettik. Çünkü kendisi de bir anne ve değerlendirme yaparken annelik vicdanı daha realist daha doğru bir değerlendirme yapacağını düşündük. Hiç bir şekilde siyasi görüşü veya ayrımlara tabi tutmadık. Başvuruda bulunan 2 bin ailemizi, 2 bin öğrencimizi isim kısımları kapatılarak bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme neticesinde 300 tane öğrencimize daha çok ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurarak tablet vermek için buraya çağırdık. Bu kapsam da ben değerli bağışçılarımıza ve Sarraflar Odası Başkanımız Adnan İncetoprak derneği adına 50 tane tablet bağışladı kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere tablet dağıtımları yapıldı. - KAYSERİ