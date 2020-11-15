Milliyetçi Hareket Partisi'nden şehitler için 406 fidan - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi'nden şehitler için 406 fidan

15.11.2020 15:28
Milliyetçi Hareket Partisi'nden şehitler için 406 fidan, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Melikgazi İlçe Teşkilatı, Erciyes Dağı'nda Kayserili şehitler için 406 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Melikgazi İlçe Teşkilatı, Erciyes Dağı'nda Kayserili şehitler için 406 adet fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikiminde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, "Pandemi şehitlerimiz için de fidanları toprakla buluşturuyoruz" dedi.

Erciyes Dağı Tekir Yaylası Başbuğ Otağı çevresinde gerçekleştirilen fidan dikimine Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP MYK üyesi Serap Şule Kalın, Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, parti üyeleri ve şehit yakınları katıldı.

Ağaç dikmek isteyen herkesin Erciyes'e gelmesini istediklerini söyleyen İl Başkanı Serkan Tok, "Bugün peygamber efendimizin de bizlere öğretmiş olduğu sözüyle beraber iman ettiğimiz kaç yaşında olursanız olun, mutlaka bir ağaç dikin hadisi üzerine ve davamızın, partimizin, bugün Kayserimizin şehitleri üzerine, bir de pandemide vefat eden sağlık şehitlerimiz üzerine bir ağaç dikme programımız oldu. Bu programda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Burada hep beraber varlığımızın nedeni olan, dünyamızı koruyan en önemli unsurlarından birisi de ağaç dikmektir. Doğal olarak Erciyesimizi tercih ettik çünkü burası diğer dağlara göre biraz cılız kalıyor ve bunu bu tür kampanyalarla farklı bir boyuta getirmeyi düşünüyoruz. Bundan sonra ağaç dikecek olan arkadaşlarımızı da Erciyes'e davet ediyoruz. Şimdi 403 tane Kayseri'deki şehitler adına ağaç dikiliyor ve 3 tane de Kayseri'de pandemiden dolayı vefat edenler adına dikiliyor. Biz de il teşkilatı olarak Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bulunan 9 ışığı anımsatması açısından ve '9 Işık Devlet bahçeli' adı altında bir başka proje ile genel başkanımızın ismini Erciyes'te yad etmek gibi bir düşüncemiz oldu. Bu nedenle de ayrı bir ağaç dikme programı yapacağız burada" dedi.

MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ise, "Erciyes'i diğer kayak merkezi olan emsallerine yaklaştırmak adına özelikle tercih ettik. En sonunda da en başından beri düşüncemiz can verip toprağa düşen şehitlerimizin bu topraklarda hatıralarını bu fidanlarla tekrar canlandırmak istedik. Bu vesile ile her bir şehidimiz için künye bastırarak, ağaçlara isimlendirme çalışmasını yaptık. Kadın kollarımız da bugün şehitlerimizin ailelerine ulaştırılması için, il başkanımızın hazırlamış olduğu bir metni ve ağaçların dikildiği konumu da belirtmek üzere ailelerine göndererek, şehitlerimizin aziz hatırasının Erciyes'te yaşatıldığını bildirecek. Bu açıdan bizim için manevi açıdan da önemi büyük" dedi.

MYK üyesi Serap Şule Kalın da, "Biliyorsunuz son dönemde ülkemizin her tarafında bakanlığımız tarafından da 'Geleceğe Nefes Ol' projesi ile ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Erciyesimizde yapılması da bizim için ayrı önem arz etmektedir. Teşkilatlarımızın konuyla ilgili duyarlılık gösterip, şehit ailelerimize mektup göndermek sureti ile onların hem gönüllerine dokunup hem de hatırlarını almaları bizi ziyadesi ile memnun etti. Erciyes bizim için ayrı önemlidir ve şehrimizde böyle güzel bir çalışma yapan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit İbrahim Albayrak'ın babası ise, "Bu ağaçlandırma etkinliğinde başkanlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Özellikle şehitleri unutmadıkları için. Minnetarım, bir nebze de olsa bizim yüreğimizi ferahlatıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. - KAYSERİ

Milliyetçi Hareket Partisi'nden şehitler için 406 fidan
Milliyetçi Hareket Partisi'nden şehitler için 406 fidan
Milliyetçi Hareket Partisi'nden şehitler için 406 fidan
Milliyetçi Hareket Partisi'nden şehitler için 406 fidan
Milliyetçi Hareket Partisi'nden şehitler için 406 fidan

Milliyetçi Hareket Partisi, Melikgazi, Erciyes, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milliyetçi Hareket Partisi'nden şehitler için 406 fidan - Son Dakika


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