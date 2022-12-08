MHP'den "tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliği yasaklansın" teklifi - Son Dakika
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MHP'den "tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliği yasaklansın" teklifi

08.12.2022 11:52

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "tıbbi zorunluluk" durumları haricinde cinsiyet değişikliği ameliyatlarının yasaklanması için teklif vereceklerini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yasaklanması için harekete geçiyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan kanun teklifi hazırladı. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

PEDOFİLİ SUÇLARINDA CEZALARIN AĞIRLAŞTIRILMASI DA ÖNERİLECEK

Başörtüsü düzenlenmesindeki aile birliği ile ilgili değişiklik önerisini hatırlatan Yıldız, söz konusu kanun teklifinin aile birliği değişiklik önergesi ile birbirini tamamlayacağını söyledi. Yıldız, olası "LGBT propagandası"nı da engellemeyi istediklerini kaydetti.

MHP'li Feti Yıldız, söz konusu kanun teklifinde pedofili suçlarına yönelik cezaların da ağırlaştırılmasını öngördüklerini söyledi.

MHP, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yasaklanması için harekete geçiyor

"AİLE, TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİDİR"

Yıldız, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aile Türk Toplumunun temelidir. Pedofili niteliği taşıyan suçlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasının yanı sıra, LGBT propagandası ve tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan hükümler Ceza Mevzuatımızda bulunmalıdır" ifadelerini kullandı.

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