Milliyetçi Hareket Partisi Yönetiminden Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dalaman İlçe Başkanı Gürhan Hoplar ve beraberindeki İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet Korkmaz'a, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dalaman İlçe Başkanı Gürhan Hoplar'a ve beraberindeki İlçe Yönetim Kuruluna teşekkür etti.