Milliyetçi Hekimler Derneğinden TTB Başkanı Fincancı'ya tepki Açıklaması

Milliyetçi Hekimler Derneği, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik sözlerini kınadı.

Dernekten yapılan açıklamada, Türk hekimlerinin meslek icrasının, ülkedeki sağlık sisteminin daha iyi duruma gelmesi için mücadele etmesi gereken ve temsil makamı olan Türk Tabipleri Birliğinin, yanlış kişiler tarafından şahsi görüşlerinin, ideolojilerinin müdafaası ve ilanı için işgal altında olduğu ifadelerine yer verildi.

İstanbul ve vatanın işgaline karşı şanlı Türk bayrağını göndere çeken Türk hekimlerinin başlattığı bu mesleğin temsilinin asla terörize olmuş mihraklara bırakılmayacağı aktarılan açıklamada, yüce Türk milletinin içinden çıkan vefakar Türk hekimlerinin terörize olmuş yapıların içinde asla bulunamayacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk hekimleri bu yapıların iftira ve yalanları ile yapmaya çalıştıkları algı yönetimine alet olacak kadar aşağılık duruma düşmeyeceklerdir. Türk devleti ve Türk askerine karşı hain planlar içerisinde olan terörist grupların tamamının ağız birliği ile ortaya attığı iftira ve yalanların maşası olan Şebnem Korur Fincancı'yı kınıyor, kendisinin ve beyanlarının asla Türk hekimlerini temsil etmediğini yeniden, defaatle Yüce Türk milletimize bildiriyoruz. Yaptığı bu açıklama nedeniyle Yüce Türk adaleti karşısında hesap vermesi için gerekli girişimleri en kısa sürede yapacağımızı belirtmek istiyoruz."

Olay

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/ YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldığını bildirmişti.