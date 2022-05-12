Milwaukee, Boston karşısında 3-2 öne geçti - Son Dakika
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Milwaukee, Boston karşısında 3-2 öne geçti

12.05.2022 10:55
Milwaukee, Boston karşısında 3-2 öne geçti

NBA play-off yarı finallerinde Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks, Boston Celtics'i mağlup ederek seride 3-2 öne geçerken, Batı Konferansı'nda ise Memphis Grizzlies, Golden State Warriors'ı yenerek seriyi 3-2'ye taşıdı.

NBA play-off yarı finallerinde Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks, Boston Celtics'i mağlup ederek seride 3-2 öne geçerken, Batı Konferansı'nda ise Memphis Grizzlies, Golden State Warriors'ı yenerek seriyi 3-2'ye taşıdı.

NBA play-off yarı finalinde heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks TD Garden'da karşılaştığı Boston Celtics'i 110-107'lik skorla mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 40 sayı, 11 ribaund ile yıldızlaşırken ona Jrue Holiday 24 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle eşitlik etti. Boston'da ise Jayson Tatum'un 34, Jaylen Brown'ın da 26 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Batı Konferansı'nda ise Memphis Grizzlies FedEx Forum'da mücadele ettiği Golden State Warriors'ı 134-95 gibi farklı bir skorla yenerek seride 2. galibiyetini elde etti. Memphis'te Jaren Jackson Jr. 21 sayı, 8 ribaund, Desmond Bane 21 sayı, 2 asist ve Tyus Jones 21 sayı, 9 asistle mücadele etti. Golden State'de ise Klay Thompson 19 sayı, 3 ribaund, Jonathan Kuminga 17 sayı ve Stephen Curry de 14 sayı ile oynadı.

(Oğuzhan Ort-İHA)

Milwaukee, Boston karşısında 3-2 öne geçti
Milwaukee, Boston karşısında 3-2 öne geçti

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Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Play Off, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Milwaukee, Boston karşısında 3-2 öne geçti - Son Dakika
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