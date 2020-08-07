Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı liderliğini garantiledi!

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Lakers cephesinde Kyle Kuzma 21 sayı, 5 ribaunt, Anthony Davis ise 17 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.

Russell Westbrook 'un yokluğunda 39 sayı, 12 asist, 8 ribauntla oynayan Rockets'ın all-star gardı James Harden , sahanın en skoreri oldu.

Houston Rockets , sağ kasığında ağrısı olan LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Los Angeles Lakers 'ı 113-97 yendi.

Rockets, LeBron'suz Lakers 'ı mağlup etti

Heat'te Tyler Herro'nun 20 sayı, 5 asist ve Duncan Robinson'ın 21 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Bucks'ı galibiyete, 33 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Giannis Antetokounmpo ve 33 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten Khris Middleton taşıdı. Ersan İlyasova , 6 dakika süre aldığı mücadelede skora katkı yapamadı.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 11:06

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