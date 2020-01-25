Milwaukee Bucks, NBA'in Paris'teki ilk normal sezon maçında Charlotte Hornets'ı yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Milwaukee Bucks, NBA'in Paris'teki ilk normal sezon maçında Charlotte Hornets'ı yendi - Son Dakika Spor

Milwaukee Bucks, NBA'in Paris'teki ilk normal sezon maçında Charlotte Hornets'ı yendi

7 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ın, Charlotte Hornets'ı 116-103 yendiği karşılaşma, NBA'in Fransa'nın başkenti Paris'teki ilk normal sezon maçı oldu.

Milwaukee Bucks, NBA'in Paris'teki ilk normal sezon maçında Charlotte Hornets'ı yendi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ın, Charlotte Hornets'ı 116-103 yendiği karşılaşma, NBA'in Fransa'nın başkenti Paris'teki ilk normal sezon maçı oldu.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets'ı 13 sayı farkla yenerek üst üste 8. galibiyeti elde etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 16 ribaunt, 6 asistle "double double" yaparken, Eric Bledsoe 20, George Hill 16, Khris Middleton 14, Brook Lopez 12 sayı kaydetti. Oyuna sonradan girerek 15 dakika sahada kalan Ersan İlyasova ise 3 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Sezonun 31. yenilgisini alan Hornets'ta Malik Monk 31, Devonte Graham 19 sayı üretti.

AccorHotels Arena'da oynanan karşılaşma, NBA'in Paris'teki ilk normal sezon maçı oldu ve tarihe geçti. Daha önce Hornets, 1994'te yapılan sezon öncesi hazırlık maçında Golden State Warriors ile Paris'te karşılaşmıştı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 103-116

Orlando Magic- Boston Celtics: 98-109

Detroit Pistons- Memphis Grizzlies: 112-125

New York Knicks- Toronto Raptors: 112-118

New Orleans Pelicans- Denver Nuggets: 106-113

Oklahoma City Thunder- Atlanta Hawks: 140-111

Minnesota Timberwolves- Houston Rockets: 124-131

Chicago Bulls- Sacramento Kings: 81-98

Miami Heat- Los Angeles Clippers: 117-122

San Antonio Spurs- Phoenix Suns: 99-103

Golden State Warriors- Indiana Pacers: 118-129

Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks, Fransa, Paris, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan virüs Fransa'ya da sıçradı
Mehmet Demirkol'den Mustafa Cengiz-Fatih Terim çekişmesine olay yorum Beşiktaşlı taraftarlardan havalimanında Karius'a tepki: Go home Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya ayda 1 milyon 200 bin lira ödeyecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:29:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milwaukee Bucks, NBA'in Paris'teki ilk normal sezon maçında Charlotte Hornets'ı yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]