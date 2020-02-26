Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı ikinci yarıda avladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı ikinci yarıda avladı - Son Dakika Spor

Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı ikinci yarıda avladı

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı 108-97 mağlup etti.

Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı ikinci yarıda avladı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı 108-97 mağlup etti.


NBA'ye 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın lideri Bucks ile 2. sırasındaki Raptors arasındaki mücadelenin galibi, 108-97'lik skorla konuk ekip Bucks oldu.


Bucks'ı galibiyete, 22 sayı, 8 ribauntla oynayan Khris Middleton ve 19 sayı, 19 ribaunt, 8 asist üreten Giannis Antetokounmpo taşıdı.


Son şampiyon Raptors'ta Pascal Siakam 22 sayı, 6 ribaunt, Fred VanVleet ise 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.


LeBron James bu sezon ilk kez 40 sayı attı


Batı Konferansı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 118-109 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. 40 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üreten Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı. Anthony Davis 21 sayı, 14 ribaunt, 6 blok, Danny Green de 17 sayı, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.


Pelicans'ta Brandon Ingram 34 sayı, 7 ribaunt, Zion Williamson ise 29 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.


Sonuçlar


Indiana Pacers- Charlotte Hornets: 119-80


Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 97-108


Chicago Bulls- Oklahoma City Thunder: 122-124


Denver Nuggets- Detroit Pistons: 115-98


Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 118-109


Portland Trail Blazers- Boston Celtics: 106-118


Golden State Warriors- Sacramento Kings: 94-112


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Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:03 
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