Milyar Dolar Değerindeki Asteroit Dünya'ya Teğet Geçecek - Son Dakika

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Eyfel Kulesi'nden de daha büyük olduğu söylendiği asteroitin Dünya'nın yanından zarar vermeden geçeceğini açıkladı.

4660 Nereus adlı yumurta şeklindeki asteroit, 330 metre uzunluğunda ve 11 Aralık Cumartesi günü 23.700 km/s hızla hareket ederek Dünya'nın yörüngesine girecek.

Asteroitin çarpmadan belirli bir mesafeden Dünya'nın yanından geçmesi bekleniyor.

Nereus, adını Dünya'nın kişileşmesi olan Gaia'nın oğlu olan Yunan deniz tanrısından alıyor.

Asteroit, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 10 katı olan yaklaşık 3,86 milyon km uzaklıkta olacak. Bu mesafe büyük gözükse de evren için aslında küçük bir mesafe.

NASA, Dünya'nın 193 milyon kilometre yakınına gelen herhangi bir uzay nesnesini "Dünya'ya yakın bir nesne" olarak ve 7,5 milyon km içindeki herhangi bir hızlı hareket eden nesneyi "potansiyel olarak tehlikeli" olarak belirleniyor.

10 YIL SONRA UĞRAYACAK

İlk olarak 1982'de keşfedilen Nereus'un 1.82 yıllık Güneş yörüngesi, onu neredeyse her 10 yılda bir Dünya'ya yaklaştırıyor. Nereus güneş sistemi bölgemizi çok sık ziyaret ettiğinden NASA ve Japon uzay ajansı JAXA, bir zamanlar JAXA'nın Hayabusa uzay aracını kullanarak buradan bir örnek toplamayı düşündüler. Ancak sonra başka bir asteroide uğramaya karar verdi.

NASA, Nereus'un Dünya'ya bir sonraki yakın yaklaşımını 2 Mart 2031 ve Kasım 2050'de yapacağını tahmin ediyor.

Nereus'un NASA tarafından gönderilen potansiyel bir robotik araç için hedef olmanın ötesinde, potansiyel uzay madenciliği için de cazip bir ödül olmasıdır.

600.000'den fazla asteroiti izleyen bir veri tabanı olan Asterank, asteroidin toplam 4,71 milyar dolar değerinde nikel, demir ve kobalt yataklarına sahip olduğunu tahmin ediyor.