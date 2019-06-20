Son Dakika Haberleri: Milyar dolarlık jeotermal yatırımı YEKDEM’i bekliyor
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Milyar dolarlık jeotermal yatırımı YEKDEM’i bekliyor

1 saat önce

JESDER Başkanı Ali Kındap, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sona ereceği açıklanınca sektörde yeni yatırımların durduğunu belirterek, jeotermal yatırımlarının devamı için yeni teşvik modelinin bir an önce açıklanması çağrısı yaptı.

Milyar dolarlık jeotermal yatırımı YEKDEM’i bekliyor , System.String[]
JESDER Başkanı Ali Kındap, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sona ereceği açıklanınca sektörde yeni yatırımların durduğunu belirterek, jeotermal yatırımlarının devamı için yeni teşvik modelinin bir an önce açıklanması çağrısı yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:48 
Ekonomi
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