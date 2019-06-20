Milyar dolarlık jeotermal yatırımı YEKDEM’i bekliyor
1 saat önce
JESDER Başkanı Ali Kındap, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sona ereceği açıklanınca sektörde yeni yatırımların durduğunu belirterek, jeotermal yatırımlarının devamı için yeni teşvik modelinin bir an önce açıklanması çağrısı yaptı.
JESDER Başkanı Ali Kındap, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sona ereceği açıklanınca sektörde yeni yatırımların durduğunu belirterek, jeotermal yatırımlarının devamı için yeni teşvik modelinin bir an önce açıklanması çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:48
Mısır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mursi'nin ölümü bir cinayettir" sözlerine yanıt
Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor
Oyuncu İpek Tuzcuoğlu verdiği kilolarla resmen eridi
Son dakika! Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik