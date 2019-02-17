Milyar dolarlık melek yatırımcılar İstanbul'a geliyor
43 dakika önce
Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF), milyarlarca dolar fonu yöneten melek yatırımcıları yarın İstanbul'da bir araya getirecek.
Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF), milyarlarca dolar fonu yöneten melek yatırımcıları yarın İstanbul
'da bir araya getirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:45
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