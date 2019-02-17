Son Dakika Haberleri: Milyar dolarlık melek yatırımcılar İstanbul'a geliyor

Milyar dolarlık melek yatırımcılar İstanbul'a geliyor

43 dakika önce

Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF), milyarlarca dolar fonu yöneten melek yatırımcıları yarın İstanbul'da bir araya getirecek.

Milyar dolarlık melek yatırımcılar İstanbul'a geliyor, System.String[]
Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF), milyarlarca dolar fonu yöneten melek yatırımcıları yarın İstanbul'da bir araya getirecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:45 

İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Yıllık Beklenti Sona Eriyor" Deyip Müjdeyi Verdi Diyanet, Sigarayla İlgili Tartışmalara Son Noktayı Koydu: Haram

Biber Görünümlü Limon, Görenleri Hayrete Düşürdü Kadıköy'den Belediye Adayı Olan Emre Kınay, Eleştirilere Ateş Püskürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 11:28:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milyar dolarlık melek yatırımcılar İstanbul'a geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]