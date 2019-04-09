Son Dakika Haberleri: Milyar dolarlık organizasyona Türk çelikçileri damga vurdu

Milyar dolarlık organizasyona Türk çelikçileri damga vurdu

9 dakika önce

SteelOrbis 2019 Bahar Konferansı & 80. IREPAS Toplantısı Barselona'da yapıldı.

Milyar dolarlık organizasyona Türk çelikçileri damga vurdu, System.String[]
SteelOrbis 2019 Bahar Konferansı & 80. IREPAS Toplantısı Barselona'da yapıldı. Dünyanın önde gelen çelik firmalarının yetkililerinin katıldığı etkinlikte Çelik İhracatçıları Birliği de 12 firma ve 19 katılımcı ile ticaret heyeti düzenleyerek yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:34 

Barselona, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı Pamukkale Turizm'in İflas Kararı Bozuldu! Firma Seferlerine Devam Edecek Pazar ve Markette Fiyatlar Artınca Tüketici Online Alışverişe Yöneldi Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Atmaca Satılıyor! Cezası 10 Bin Lira
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 14:43:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milyar dolarlık organizasyona Türk çelikçileri damga vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]