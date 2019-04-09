Milyar dolarlık organizasyona Türk çelikçileri damga vurdu
9 dakika önce
SteelOrbis 2019 Bahar Konferansı & 80. IREPAS Toplantısı Barselona'da yapıldı.
SteelOrbis 2019 Bahar Konferansı & 80. IREPAS Toplantısı Barselona
'da yapıldı. Dünyanın önde gelen çelik firmalarının yetkililerinin katıldığı etkinlikte Çelik İhracatçıları Birliği de 12 firma ve 19 katılımcı ile ticaret heyeti düzenleyerek yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:34
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