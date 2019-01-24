Milyar dolarlık projeye Dubai ilgisi
1 saat önce
Bursa'da Sıcaksu-Tabakhaneler Bölgesi'ni termal turizm merkezine dönüştürecek 1 milyar dolarlık proje için Dubaili bir firma ile görüşülüyor.
Bursa
'da Sıcaksu-Tabakhaneler Bölgesi'ni termal turizm merkezine dönüştürecek 1 milyar dolarlık proje için Dubaili bir firma ile görüşülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:50
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