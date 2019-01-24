Son Dakika Haberleri: Milyar dolarlık projeye Dubai ilgisi

Milyar dolarlık projeye Dubai ilgisi

1 saat önce

Bursa'da Sıcaksu-Tabakhaneler Bölgesi'ni termal turizm merkezine dönüştürecek 1 milyar dolarlık proje için Dubaili bir firma ile görüşülüyor.

Milyar dolarlık projeye Dubai ilgisi, System.String[]
Bursa'da Sıcaksu-Tabakhaneler Bölgesi'ni termal turizm merkezine dönüştürecek 1 milyar dolarlık proje için Dubaili bir firma ile görüşülüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:50 

Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Babadan Garip Savunma: Sürekli Paramı Yiyordu

Emekliye Müjde: Maaşlara Bir Zam Daha Geliyor Hukukçular Uyardı: Kentsel Dönüşüm İçin Yaptığınız Ödemeleri Geri Alabilirsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 12:50:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milyar dolarlık projeye Dubai ilgisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]