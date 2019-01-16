Milyar dolarlık Türk şirketleri ABD yolcusu
1 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören 5'i banka 13 Türk şirketi 30 ABD'li fonla "New York Turkey Day" zirvesinde bir araya gelecek.
Borsa İstanbul'da işlem gören 5'i banka 13 Türk şirketi 30 ABD'li fonla "New York Turkey Day" zirvesinde bir araya gelecek. 190 civarında bire bir toplantı planlanan organizasyonla, yabancı yatırımcının Türkiye algısının iyileşmesi hedefleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:20
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