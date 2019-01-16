Son Dakika Haberleri: Milyar dolarlık Türk şirketleri ABD yolcusu

Milyar dolarlık Türk şirketleri ABD yolcusu

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören 5'i banka 13 Türk şirketi 30 ABD'li fonla "New York Turkey Day" zirvesinde bir araya gelecek.

Milyar dolarlık Türk şirketleri ABD yolcusu, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören 5'i banka 13 Türk şirketi 30 ABD'li fonla "New York Turkey Day" zirvesinde bir araya gelecek. 190 civarında bire bir toplantı planlanan organizasyonla, yabancı yatırımcının Türkiye algısının iyileşmesi hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:20 

Ekonomi
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