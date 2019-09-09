Milyar dolarlık yol aydınlatma için geliyorlar!
24 dakika önce
Türkiye'de karayollarını aydınlatan 6.5 milyon lambanın Led dönüşümü için yerli yabancı birçok firma hazırlanıyor.
Türkiye'de karayollarını aydınlatan 6.5 milyon lambanın Led dönüşümü için yerli yabancı birçok firma hazırlanıyor. Süreç, dünyada aydınlatma pazarında çalışan bütün global oyuncuların dikkatini çekti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:00
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