Son Dakika Haberleri: Milyar dolarlık yol aydınlatma için geliyorlar!
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Milyar dolarlık yol aydınlatma için geliyorlar!

24 dakika önce

Türkiye'de karayollarını aydınlatan 6.5 milyon lambanın Led dönüşümü için yerli yabancı birçok firma hazırlanıyor.

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Türkiye'de karayollarını aydınlatan 6.5 milyon lambanın Led dönüşümü için yerli yabancı birçok firma hazırlanıyor. Süreç, dünyada aydınlatma pazarında çalışan bütün global oyuncuların dikkatini çekti.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:00 
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