Milyarca Işık Yılı Ötede İnsan Dişindeki Element Keşfetti - Son Dakika

Kemiklerde ve diş yapısında bulunan flor elementi Dünya'dan 12 milyar ışık yılı ötede bir galakside keşfedildi.

Evrende milyonlarca element bulunuyor. Dünya'da ise 94 tanesi doğal olmak üzere 118 element bulunuyor. Bu elementlerin doğal halde var olması, evrenin geçmişi hakkında bilgi veriyor.

Yapılan yeni bir çalışmada bir ilke imza atıldı. İlk defa insan vücudunda bulunan bir element uzayın derinliklerinde keşfedildi. Bilim insanları flor elementini 12 milyar ışık yılı ötedeki bir galakside olduğunu keşfetti.

Flor hem dişlerimizde hem kemiklerimizde bulunuyor. Ayrıca kullandığımız diş macunları da florür bulunuyor.

Dünya'da bulunan elementler ki, buna vücudumuzun içindekiler de dahil, Evren'deki yıldızların patlamasıyla gezegene geldi.

Yıldız patladıktan sonra ortaya büyük bir enerji patlaması ve madde yayılması çıkıyor. Bilim insanları 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki NGP–19038 galaksisinde flor tespit etti.

EN ESKİ MADDELERDEN

12 milyar ışık yılı ötedeki bir galakside keşfedilmesi florun evrenin ilk dönemlerinde bu elementin var olduğunu kanıtlanıyor.

Bilim insanlarının hesaplarına göre evren 13.5 milyar yaşında. Dünya ise 4.5 milyar yaşında.

İngiltere'deki Hertfordshire Üniversitesi'nden Maximilien Franco şöyle konuştu: "Florü iyi biliyoruz. Çünkü hergün kullandığımız diş macunlarında onu florür olarak görüyoruz. Etrafımızdaki tüm elementler gibi, flor de yıldızlarda yaratılıyor. Ancak bugüne kadar bu elementin nasıl oluştuğunu bilmiyorduk. Hatta ne çeşit yıldızların bu florürü ürettiğinden bile haberimiz yoktu."

Franco ve arkadaşları, Şili'deki Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi adlı teleskop sistem sayesinde, NGP-190387 adlı galaksinin gaz bulutunda florürü keşfetti.