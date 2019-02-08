Son Dakika Haberleri: Milyarder İş Adamı Richard Branson: Temmuz Ayında Uzaya Gideceğim

Milyarder İş Adamı Richard Branson: Temmuz Ayında Uzaya Gideceğim

25 dakika önce

Virgin Grup'un kurucusu ve sahibi Richard Branson, gelecek temmuz ayında uzaya seyahat edeceğini resmen açıkladı.

Milyarder İş Adamı Richard Branson: Temmuz Ayında Uzaya Gideceğim, System.String[]
Geçtiğimiz aylarda Elon Musk ile dalaşarak, "Biraz uyumaya çalış" diyen ünlü milyarder iş adamı, görünen o ki fikrini değiştirdi. Uyumayı artık pek de umursamayan Branson, çok yakında uzaya çıkacak.



Geçtiğimiz aylarda Branson, Elon Musk ile ilgili önemli sözler sarf etmiş ve kendine zaman ayırmasını önermişti. Dilerseniz önce bu sözlere göz atalım:

"Artık kendisine zaman ayırmalı. Hem sağlığı hem de ailesi için daha fazla zaman bulması gerekiyor. Muhteşem derecede yaratıcı bir insan ama bu kadar az uyumamalı. Ayrıca Musk, kendisiyle çalışacak adamları seçme sanatında da ustalaşmalı ve kendisi için fantastik bir ekip kurmalı."



Gelelim onca zaman sonra olup bitene... Branson, yerinde duramamaya karar verdi ve Apollo 11'in 50. yıl dönümü olan 20 Temmuz 2019'da Ay yüzeyine inmeye karar verdi. En geç 2023'e kadar yolculuğunu tamamlaması beklenen Branson için bugünlerde valizleri toparlama vakti. Nitekim iki uzman pilotla birlikte yakın zamanda uzaya olan yolculuğu başlıyor olacak.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:15 

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