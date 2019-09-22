Son Dakika Haberleri: Milyarder işadamı, özel bir okuldaki öğrencilerin kredi borçlarını ödedi
Son Dakika Dünya Haber

Milyarder işadamı, özel bir okuldaki öğrencilerin kredi borçlarını ödedi

9 dakika önce

Amerikalı milyarder Robert F. Smith özel bir üniversiteden mezun olan öğrencilerin kredi borcunu kapatmak için 34 milyon dolar bağışladı.

Milyarder işadamı, özel bir okuldaki öğrencilerin kredi borçlarını ödedi, System.String[]

Amerikalı milyarder Robert F. Smith özel bir üniversiteden mezun olan öğrencilerin kredi borcunu kapatmak için 34 milyon dolar bağışladı. Teknoloji odaklı işletmelere yatırım yapan Vista Equity Partners isimli şirketin kurucusu ve CEO'su Robert F. Smith, daha önce Morehouse College'den 400 mezunun öğrenci borcunu kapatacağı sözünü vermişti.


Morehouse okul müdürü David A. Thomas işadamı Smith'in yaptığı yardım için yazılı bir açıklamada bulunarak, "Bu bağış okulumuzdaki öğrencilere ve ailelerine nefes aldıracak ve hayatlarını değiştirecek." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fitch: Türkiye ekonomisindeki pozitif gelişme devam ederse not görünümü olumlu şekilde değişecek
Su altında evlilik teklif ederken boğuldu Su altında evlilik teklif ederken boğuldu ABD'nin İran'a 'vuralım ama ses çıkarmayın' mesajı gönderdiği iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 12:24:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milyarder işadamı, özel bir okuldaki öğrencilerin kredi borçlarını ödedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]