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Bu kampa sadece dünyanın en zenginleri katılabiliyor! Toplam servetleri 825 milyar dolar - Son Dakika

Bu kampa sadece dünyanın en zenginleri katılabiliyor! Toplam servetleri 825 milyar dolar

11.07.2021 10:04
Bu kampa sadece dünyanın en zenginleri katılabiliyor! Toplam servetleri 825 milyar dolar, System.String[]

Dünyanın en zengin kişisi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın CEO'su Tim Cook ve daha birçok milyarder; ABD'nin Idaho eyaletinde 37. yapılan yaz kampında bir araya geldi. Katılımcıların toplam servetleri 825 milyar dolar hesaplandı.

Toplam servetleri 825 milyar dolar olan dünyanın ultra zenginleri, korona salgını sonrası düzenlenen ilk yaz kampında bir araya geldi. Katılımcıların karşılıklı fikir alışverişi ve konuşmalar yaptığı kamp, ABD'nin Idaho eyaletinde Sun Valley bölgesindeki (Güneş Vadisi) dev bir tesiste gerçekleşti.

25 MİLYARDER VE BİRÇOK MİLYONER KATILDI

Dünyanın en zengin kişisi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın CEO'su Tim Cook bu yılki katılımcılar arasındaydı. Etkinliğe katılan diğer bazı isimler, New York'un eski belediye başkanı ve milyarder iş insanı Mike Bloomberg, Pay-Pal'ın kurucusu milyarder Max Levchin, Disney'in Yönetim Kurulu Başkanı Bob Iger, Nike'ın kurucularından Phil Knight ve Amerikan istihbarat örgütü CIA Direktörü Bill Burns oldu. Toplamda 25 milyarderin ve birçok milyonerin katıldıkları kampta, bu kişilerin toplam serveti yaklaşık 825 milyar dolar (7.1 trilyon TL) olarak hesaplandı.

Milyarderler geçidi! Dünyanın en zenginleri yaz kampında bir araya geldi

ÖZEL JETLERİYLE GELDİLER

Dünyanın önde gelen isimlerini buluşturan kamp için Michigan eyaletinin ve Kanada'nın bir bölümünü de kapsayan bölge hava sahası geçici olarak kapatıldı. Bill Gates, cuma günü yaptığı konuşmada, milyoner ve milyarderlere iklim değişikliğiyle daha etkili mücadele etme çağrısında bulundu. İklim değişikliği ile mücadelede, uçakların neden olduğu karbon salınımını azaltmak büyük rol oynasa da katılımcıların çoğu kampa özel jetleriyle geldi. Konuşulan diğer konu başlıkları, kamu sağlığı, ceza yargı reformu ve küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi oldu.

Milyarderler geçidi! Dünyanın en zenginleri yaz kampında bir araya geldi

KİMİ YALNIZ GELDİ, KİMİSİ DE SEVGİLİSİYLE

Katılımcıların bazıları, kampa eşleriyle birlikte katıldı. Geçen mayıs ayında, 27 yıllık eşi Melinda Gates ile ayrılacaklarını duyuran Bill Gates, kampa yalnız geldi. Gates kampta, küresel sigortacılık devi Chubb Limited'in CEO'su Evan Greenberg ile sohbet etti. 2019 yılında 25 yıllık eşi MacKenzie Scott ile yolları ayıran Jeff Bezos ise etkinliğe, sevgilisi Lauren Sanchez ile perşembe akşamı geldi.

Milyarderler geçidi! Dünyanın en zenginleri yaz kampında bir araya geldi

Hürriyet'in haberine göre iki gün süren kampta, dünkü kapanış konuşması 90 yaşındaki Amerikalı milyarder yatırımcı Warren Buffett'a verildi. Forbes'un verilerine göre, 101 milyar dolarlık servetiyle Buffett, dünyanın en zengin 8'inci kişisi konumunda. Apple'daki hisse artışıyla çarşamba günü serveti 128 milyar dolara fırlayan Buffett, borsada rekor seviyelerdeki kapanış için iPhone yapımcılarına teşekkür etmişti. Usta yatırımcı, geçen 3 yılda Apple ile servetini üçe katladı.

Bu kampa sadece dünyanın en zenginleri katılabiliyor! Toplam servetleri 825 milyar dolar

Microsoft, Facebook, Amazon, Apple, ABD, Sadece Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu kampa sadece dünyanın en zenginleri katılabiliyor! Toplam servetleri 825 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi


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