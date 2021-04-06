Milyarderler Kovid-19 salgınına rağmen servetini artırdı - Son Dakika

Milyarderler Kovid-19 salgınına rağmen servetini artırdı

06.04.2021 16:59
Milyarderler Kovid-19 salgınına rağmen servetini artırdı, System.String[]

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi'nde bu yıl rekor sayıda isim yer alırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaştı.

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi'nde bu yıl rekor sayıda isim yer alırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaştı.

Forbes'un bu yıl 35'inci kez yayımladığı Milyarderler Listesi'ne göre, salgın sürecinde milyarderlerin sayısı 660 kişi artarak 2 bin 755'e yükseldi.

Kovid-19 salgınına rağmen milyarder sayısı rekor seviyeye ulaşırken, Milyarderler Listesi'ne bu yıl 493 yeni isim girdi.

Dünyanın en zenginlerinin toplam serveti ise bu yıl 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaştı.

Listenin zirvesindeki isim değişmedi

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 177 milyar dolarlık servetiyle 4'üncü kez dünyanın en zengin insanı oldu. Bezos'un serveti Amazon hisselerinin artmasının sonucu geçen yıla kıyasla 64 milyar dolar arttı.

Geçen yıl listede 31'inci sırada yer alan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ise 151 milyar dolarlık servetiyle listede 2'nci sıraya yükseldi. Musk, Tesla hisselerindeki yüzde 705'lik yükselişle son bir yılda servetini 126,4 milyar dolar artırdı.

Milyarderler listesinin 3'üncü sırasında ise 150 milyar dolarlık servetiyle Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault yer aldı.

Bu yıl dünyanın en zengin kadını ise 73,6 milyar dolarlık servetiyle kozmetik devi L'Oréal'ın varisi Fransız Francoise Bettencourt Meyers oldu.

En çok milyardere sahip ülke ABD

ABD, 724 milyarderle dünyada en çok milyardere sahip ülke olmaya devam etti. ABD'yi 698 milyarderle Çin ve 140 milyarderle Hindistan izledi.

Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 421'inci en zengin insanı oldu.

Ülker'i 4.4 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak ve 3 milyar dolarlık servetiyle Doğuş Holding Yönetim kurulu Başkanı Ferit Şahenk takip etti.

Türk milyarderlerin toplam serveti 53,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Amazon, Forbes, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Milyarderler Kovid-19 salgınına rağmen servetini artırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti         
17:38
Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü         
17:21
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak? Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak?         
16:42
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt         
16:28
Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü         
15:49
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi         
14:33
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 17:54:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milyarderler Kovid-19 salgınına rağmen servetini artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei