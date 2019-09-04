Milyarlarca ışık yılı uzaktan gelen radyo dalgalarının gizemi çözülmek üzere
4 saat önce
Astronomi dünyasını son yıllarda en fazla heyecanlandıran ve gizemini koruyan konulardan biri olan hızlı radyo dalgası patlamalarının sebebi yakın zamanda açıklığa kavuşabilir
Astronomi dünyasını son yıllarda en fazla heyecanlandıran ve gizemini koruyan konulardan biri olan hızlı radyo dalgası patlamalarının sebebi yakın zamanda açıklığa kavuşabilir.
Dev teleskoplar tarafından göz kırpma süresinden daha kısa bir zaman aralığında tespit edilen bu dalgaların kaynağı bu kısa sürede tüm dünyaya 300 yıl boyunca yetecek enerjiyi açığa çıkarabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:23
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