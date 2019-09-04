Son Dakika Haberleri: Milyarlarca ışık yılı uzaktan gelen radyo dalgalarının gizemi çözülmek üzere
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Milyarlarca ışık yılı uzaktan gelen radyo dalgalarının gizemi çözülmek üzere

4 saat önce

Astronomi dünyasını son yıllarda en fazla heyecanlandıran ve gizemini koruyan konulardan biri olan hızlı radyo dalgası patlamalarının sebebi yakın zamanda açıklığa kavuşabilir

Milyarlarca ışık yılı uzaktan gelen radyo dalgalarının gizemi çözülmek üzere, System.String[]

Astronomi dünyasını son yıllarda en fazla heyecanlandıran ve gizemini koruyan konulardan biri olan hızlı radyo dalgası patlamalarının sebebi yakın zamanda açıklığa kavuşabilir.


Dev teleskoplar tarafından göz kırpma süresinden daha kısa bir zaman aralığında tespit edilen bu dalgaların kaynağı bu kısa sürede tüm dünyaya 300 yıl boyunca yetecek enerjiyi açığa çıkarabiliyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:23 
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