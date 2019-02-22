Milyarlarca Mark Hâlâ Yastık Altında

Diğer bir ifadeyle, 166 milyon adet banknot ve 23 milyar adet madeni para yastık altında veya para koleksiyoncularının albümlerinde.

Diğer bir ifadeyle, 166 milyon adet banknot ve 23 milyar adet madeni para yastık altında veya para koleksiyoncularının albümlerinde. Alman Merkez Bankası verilerine göre, her yıl yaklaşık 70 ila 100 milyon Mark tutarında banknot ve madeni para, Almanlar tarafından bankaya getirilerek teslim ediliyor.



Alman Markı'nın Euro'ya bozdurulmasında süre kısıtlaması da yok. İstenildiği zaman '1 Euro = 1,95583 DM' kuru üzerinden Euro'ya çevrilebilir. Bu konuda ilginç olaylar da yaşanmıyor değil. Bazen çatı arasında bir kutunun içinde saklanan paraların fareler tarafından kemirildiği haberleri de gelebiliyor.



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