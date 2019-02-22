Son Dakika Haberleri: Milyarlarca Mark Hâlâ Yastık Altında

Milyarlarca Mark Hâlâ Yastık Altında

1 saat önce

Diğer bir ifadeyle, 166 milyon adet banknot ve 23 milyar adet madeni para yastık altında veya para koleksiyoncularının albümlerinde.

Milyarlarca Mark Hâlâ Yastık Altında, System.String[]
Diğer bir ifadeyle, 166 milyon adet banknot ve 23 milyar adet madeni para yastık altında veya para koleksiyoncularının albümlerinde. Alman Merkez Bankası verilerine göre, her yıl yaklaşık 70 ila 100 milyon Mark tutarında banknot ve madeni para, Almanlar tarafından bankaya getirilerek teslim ediliyor.

Alman Markı'nın Euro'ya bozdurulmasında süre kısıtlaması da yok. İstenildiği zaman '1 Euro = 1,95583 DM' kuru üzerinden Euro'ya çevrilebilir. Bu konuda ilginç olaylar da yaşanmıyor değil. Bazen çatı arasında bir kutunun içinde saklanan paraların fareler tarafından kemirildiği haberleri de gelebiliyor.

YARIN HÜRRİYET'TE HÜRDANIŞ KÖŞESİNDE
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:10 

Alman Merkez Bankası, Güncel
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