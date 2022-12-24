Milyarlık mal paylaşım davası - Son Dakika
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Milyarlık mal paylaşım davası

24.12.2022 11:35

Milyarlık mal paylaşım davası Türkiye'nin en büyük lojistik şirketlerinden birinin sahibi olan eşinden 10 yıl önce boşanan ve ardından mal paylaşımı davası açan Nesrin Güryeniş, 25 Ocak'ta İstanbul'da görülecek dava öncesi, "Eski eşimin tüm varlığı evlilikten sonra edinildi.

Milyarlık mal paylaşım davası

İZMİR - Türkiye'nin en büyük lojistik şirketlerinden birinin sahibi olan eşinden 10 yıl önce boşanan ve ardından mal paylaşımı davası açan Nesrin Güryeniş, 25 Ocak'ta İstanbul'da görülecek dava öncesi, "Eski eşimin tüm varlığı evlilikten sonra edinildi. Yurt dışı dahil çok sayıda mülkü var. Binlerce çalışanı olan milyar dolarlık bir şirketten bahsediyoruz" dedi.

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden Barsan Global'in sahibi eşi Kamil Barlın'dan, kendisini aldattığı gerekçesiyle 10 yıl önce boşanan ve daha sonra mal paylaşımı davası açan Nesrin Güryeniş, 25 Ocak'ta İstanbul Çağlayan Adliyesinde görülecek dava öncesi ikamet ettiği İzmir'de konuştu. Eşinin evlilik öncesi hiçbir mal varlığına sahip olmadığını, evlendikten sonra işinde yükseldiğini belirten Güryeniş, "Boşanma süreci, ailemizi manevi olarak çok yıprattı. Hiçbir maddi değer bu yıpratıcı süreci karşılayamaz ama oğlum ve torunumun hakkı için mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Eski eşimin tüm varlığı evlilikten sonra edinildi. Yurt dışı dahil çok sayıda mülkü var. Binlerce çalışanı olan milyar dolarlık bir şirketten bahsediyoruz" diye konuştu.

"Evladımın ve torunumun hakkı için savaşıyorum"

1983 yılında eşiyle evlendiklerini, kendisinin o dönem Merkez Bankasında çalıştığını söyleyen Güryeniş, "Eşim de o zamanlar gümrük işinde çalışıyordu. Eşimin maddi durumu iyi değildi, kirada oturuyorduk ama çok hırslı ve çalışkan biriydi. Oğlum doğduktan sonra işimden ayrıldım, eşim de o dönem yükselmeye başladı. Maddi durumu gitgide daha iyi oldu. Evliliğimizin üzerinden 26 sene geçmişti ve eşimin, şirketimizde birkaç aydır çalışan bir kadınla beni aldattığını öğrendim. Ardından stresli dönemler başladı. Uzun süren bir boşanma davamız oldu ve bu davadan tazminat da aldım. Daha sonra mal paylaşım davası açtık. Bu dava da uzun bir süredir devam ediyor. 25 Ocak'ta İstanbul Çağlayan Adliyesinde davamız var. Baskı ve tehdit alıyorum ama evladımın ve torunumun hakkı için savaşıyorum. Tüm bu birikimde benim emeğim var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Milyarlık mal paylaşım davası - Son Dakika

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