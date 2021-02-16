Milyon Dolarlık Afiş Filmi - Son Dakika

Milyon Dolarlık Afiş Filmi

Milyon Dolarlık Afiş filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Milyon Dolarlık Afiş filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Milyon Dolarlık Afiş, izleyenleri Türkiye’de afiş kültürüne dair bir yolculuğa çıkarıyor. Sinema kültürünün kalbine doğru yapılan yolculukta, Türkiye’de afiş kültürünün panoraması gözler önüne seriliyor. Birçok sanatçıyla yapılan röportajın yer aldığı belgeselde, koleksiyoncuların film posterleri hakkındaki düşüncelerine de yer veriliyor. Yönetmen: Fatih Yürür Senaryo: Fatih Yürür, Hakan Tunga Kalkan Filmin Türü: Belgesel Orijinal Adı: Milyon Dolarlık Afiş Yapımcı Firma: 0 Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: Türkiye Orijinal Dili: Türkçe Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Milyon Dolarlık Afiş Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

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