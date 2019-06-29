Son Dakika Haberleri: Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum'dan start aldı
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Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum'dan start aldı

38 dakika önce

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum'dan start aldıMUĞLA - Bu yıl 22.'si düzenlenen Tarihi Batı Anadolu Rallisi Bodrum'dan start aldı.

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum'dan start aldı
MUĞLA - Bu yıl 22.'si düzenlenen Tarihi Batı Anadolu Rallisi Bodrum'dan start aldı. Birbirinden değerli klasik otomobillerin startı renkli görüntüler oluşturdu.
İçlerinde milyon dolarlık klasik araçların ve ender görülen modellerinde bulunduğu araçlar yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı oldu. Araçları gören turistler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren "Batı Anadolu Rallisi" bugün Bodrum'un Yalıçiftlik koyunda yer alan Hapimag Sea Garden Resort'dan start aldı. 68 klasik otomobilin katıldığı yarışın ilk gün finali Bodrum Demirbükü Sahili'nde verildi. 300 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilecek ve iki gün boyunca sürecek ralli, 30 Haziran tarihinde gala gecesi ve ödül töreni ile sona erecek.
Klasik otomobil kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu 70 adet klasik otomobilin yarışlara katıldığını ifade ederek, "Bu sabah başladı yarışlarımız, öğlene kadar devam edecek 70 kilometrelik bir yolumuz var. Toplam 70 otomobil 2 gün boyunca keyifli bir yarış yapacak. Bu otomobiller değerli araçlar. Kış boyunca kapalı garajlarda bekliyor ve daha sonra ilk baharın gelmesiyle garajlardan çıkıyor" şeklinde konuştu.
'Spora hizmeti toplumsal sorumluluk olarak görüyoruz'
Renkli görüntülere sahne olacak ralliye ilişkin açıklamada bulunan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, "Ege Bölgesi'nin en büyük kapasiteye sahip olan tesisimiz; her zaman spor, sanat ve kültür alanında etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bunu bir toplumsal sorumluluk olarak görüyor ve çok önemsiyoruz. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası gibi Klasik Otomobil Kulübü'nün düzenlediği Tarihi Batı Anadolu Ralli'sine de destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Nostalji rüzgarı estirecek bu organizasyonda kesinlikle çok keyifli vakit geçireceğiz. Bu yarışların turizme de katkısı oluyor. Yerli ve yabancı turistler" dedi.
Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı Tarihi Batı Anadolu Rallisi Bodrum'dan start aldı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:51 Kaynak: İHA
Batı Anadolu, Bodrum, Genel
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