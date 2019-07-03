Son Dakika Haberleri: Milyon dolarlık klip için 100 kilo verdi
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Milyon dolarlık klip için 100 kilo verdi

1 saat önce

Enrico Caruso'nun içinde bulunduğumuz yüzyılda taht adayı olarak gösterilen ünlü Türk Tenor Can PULAT, Türkiye'de çekeceği milyon dolarlık klip için 100 kilo verdi.

Milyon dolarlık klip için 100 kilo verdi, System.String[]

Pulat, 3 yıl önce başlayan zayıflama maratonunu 180 kilodan 80 kiloya ulaşarak 2019 yılının ikinci çeyreğinde başarıyla tamamladı.

Tamamı kendi bestelerinden oluşacak olan albümünün hazırlıklarını 48 kişilik dev bir kadro ile sürdüren sanatçı, aynı zamanda albümünde yer alan şarkılarına gitarıyla da eşlik edecek.

Pulat'ın ilk Türkçe bestesi, yakında dijital müzik market raflarındaki yerini alacak.

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:21 Kaynak: Bültenler
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