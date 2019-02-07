Milyon Dolarlık Takım Çantası: Snap-On Malzeme Tırı
1 saat önce
Herkese merhaba, milyon dolarlık takım çantası gibi yollarda gezen Snap-On tınının içini gezeceğiz.
Herkese merhaba, milyon dolarlık takım çantası gibi yollarda gezen Snap-On tınının içini gezeceğiz. İçi ağzına kadar dolu olan bu tırlar tüm tamirhane ve ürün satan yerleri gezerek mal dağıtıyorlar. Çalışma sistemi biraz farklı olan ve istediğiniz zaman istediğiniz ürünü ayağınıza getiren Snap-On tırları her gün gezerek ürün dağıtıyor. Videonun detaylarında her şey yer alıyor, keyifli seyirler : )
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:01 Kaynak: Youtube
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