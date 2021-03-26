Bodrum'da limanda demirli gulet su alması sonucu yan yattı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde limanda demirli tekne su alması sonucu yan yattı.

Bodrum Limanı'nda bağlı yaklaşık 24 metre uzunluğundaki "Esma Sultan 2" isimli gulet, henüz belirlenemeyen nedenle su aldı.

Bir bölümü sulara gömülüp yan yatan tekne, yanında demirli başka bir tekneye yaslandı. Tekne için kurtarma çalışması başlatılırken, zabıta ekipleri teknenin etrafına şerit çekti. Denizde teknenin etrafına da akaryakıt sızıntısına karşı bariyer kuruldu.

Tekne içerisindeki su, pompalarla ve belediyeye ait vidanjör tarafından boşaltıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.