Son Dakika Haberleri: Milyon dolarlık uyuşturucu paketleri sahile vurdu
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Milyon dolarlık uyuşturucu paketleri sahile vurdu

30 dakika önce

Yeni Zelanda'da yaklaşık 2 milyon dolar değerinde paketler halindeki uyuşturucu, bir sahil kasabasının kıyısına vurdu.

Milyon dolarlık uyuşturucu paketleri sahile vurdu, System.String[]
Yeni Zelanda'da yaklaşık 2 milyon dolar değerinde paketler halindeki uyuşturucu, bir sahil kasabasının kıyısına vurdu. Sahildeki uyuşturucu paketlerini fark eden bölge sakinleri durumu polise ihbar etti.
Auckland bölgesinde yer alan Bethells Beach sahil kasabasında içinde uyuşturucu bulunan paketler kıyıya vurdu.

Uyuşturucu paketlerini fark eden bölge sakinleri durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, yaklaşık 19 paket uyuşturucu buldu. Yerel medyaya açıklamalarda bulunan yetkililer, bulunan uyuşturucunun değerinin yaklaşık 2 Milyon Dolar olduğunu belirterek; daha fazla paket olabileceğini ve bu yüzden polisin sık sık bölgede devriye gezeceğini bildirdi. Ayrıca, olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.


Yeni Zelanda, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:49 Kaynak: DHA
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