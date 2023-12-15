Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim\'e inceleme başlatıldı

Akşener\'in disipline sevk ettiği vekil, İYİ Parti\'den istifa etti

Merkez\'in enflasyon tahminine göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları

Türk futbolunun önemli isimlerinin de aralarında olduğu milyon dolarlık dolandırıcılık davasında yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

FATİH TERİM'E İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet'in, adliye kaynaklarından edindiği bilgilere göre Fatih Terim'in banka dökümlerine yönelik teknik inceleme başlatıldı. Konuya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

3 MİLYON DOLAR EKSİK GÖNDERİLDİ İDDASI

Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan sıfatıyla savcılığa ifade veren Fatih Terim, "Bu fonla alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok" demişti. Terim, bahsedilen fon için de kendisinden para istenmediğini anlattı. Fatih Terim ayrıca olayı duymasıyla birlikte bankadaki parasını eşi Fulya Terim'in başka bir bankadaki hesabına aktardığını söylemiş ve bu paranın 3 milyon dolarının eksik gönderildiğini ifade etmişti.

FATİH TERİM FONA PARA YATIRDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Terim'in banka hesabından "gizli fon" için para kullanılıp kullanılmadığı, Terim'in bu fona para yatırıp yatırmadığı ya da fondan para alıp almadığının incelenmesi için teknik inceleme başlattı.