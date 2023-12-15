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Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı ''Seçil Erzan'' soruşturmasında teknik direktör Fatih Terim'in banka dökümlerine teknik inceleme başlatıldı. Terim'in banka hesabından ''gizli fon'' için para kullanılıp kullanılmadığı, Terim'in bu fona para yatırıp yatırmadığı inceleniyor.

15.12.2023 - 16:16,  Güncelleme: 16:23
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Türk futbolunun önemli isimlerinin de aralarında olduğu milyon dolarlık dolandırıcılık davasında yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

FATİH TERİM'E İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet'in, adliye kaynaklarından edindiği bilgilere göre Fatih Terim'in banka dökümlerine yönelik teknik inceleme başlatıldı. Konuya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

3 MİLYON DOLAR EKSİK GÖNDERİLDİ İDDASI

Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan sıfatıyla savcılığa ifade veren Fatih Terim, "Bu fonla alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok" demişti. Terim, bahsedilen fon için de kendisinden para istenmediğini anlattı. Fatih Terim ayrıca olayı duymasıyla birlikte bankadaki parasını eşi Fulya Terim'in başka bir bankadaki hesabına aktardığını söylemiş ve bu paranın 3 milyon dolarının eksik gönderildiğini ifade etmişti.

FATİH TERİM FONA PARA YATIRDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Terim'in banka hesabından "gizli fon" için para kullanılıp kullanılmadığı, Terim'in bu fona para yatırıp yatırmadığı ya da fondan para alıp almadığının incelenmesi için teknik inceleme başlattı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın, ünlü teknik adam Fatih Terim'in adını kullanarak milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istendi. Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Kasım 2023'te 4'ü tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim\'e inceleme başlatıldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk
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Seçil Erzan, Fatih Terim, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı - Son Dakika
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