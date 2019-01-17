Son Dakika Haberleri: Milyon Dolarlık Yata 8 Tankerle Yakıt İkmali Yaptı

Milyon Dolarlık Yata 8 Tankerle Yakıt İkmali Yaptı

39 dakika önce

- Milyon dolarlık yata 8 tankerle yakıt ikmali yaptı 255 litre yakıt ikmali yapılan lüks yat milyon dolarları Bodrum'a bıraktıMUĞLA - Bodrum'a gelen 106 metre uzunluğundaki "Dream" isimli lüks motoryata, 255 bin litre yakıt ikmali yapmak için tankerler sıraya girdi.

- Milyon dolarlık yata 8 tankerle yakıt ikmali yaptı
255 litre yakıt ikmali yapılan lüks yat milyon dolarları Bodrum'a bıraktı

MUĞLA - Bodrum'a gelen 106 metre uzunluğundaki "Dream" isimli lüks motoryata, 255 bin litre yakıt ikmali yapmak için tankerler sıraya girdi. Gemi yanaşma iskelesine yanaşan lüks motoryat milyon dolarları ilçeye bıraktı.
Sabah saatlerinde Bodrum gemi yanaşma iskelesine yanaşan Malta bayraklı "Dream" isimli lüks yat, 8 tankerle yakıt ikmali yapıldı. Tankerler sıraya girerek yaptığı 255 bin litre yakıt yüklemesinin akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi. 106 metre uzunluğundaki lüks yatı görenlerde dönüp bir daha baktı. İçerisinde yüzme havuzundan, hamama, restoranlardan, eğlence merkezine kadar bir çok seçeneğin bulunduğu lüks yatın akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

Bodrum, Genel
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