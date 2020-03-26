Milyon dolarlık yatı Yunanistan kabul etmedi, Bodrum açıklarına demirledi - Son Dakika
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Milyon dolarlık yatı Yunanistan kabul etmedi, Bodrum açıklarına demirledi

7 saat önce

Süveyş Kanalı'ndan Yunanistan'ın Atina şehrine giden milyon dolarlık yat, Yunan limanlarına yanaşamayınca Bodrum açıklarına demirledi.

Milyon dolarlık yatı Yunanistan kabul etmedi, Bodrum açıklarına demirledi, System.String[]

Süveyş Kanalı'ndan Yunanistan'ın Atina şehrine giden milyon dolarlık yat, Yunan limanlarına yanaşamayınca Bodrum açıklarına demirledi.


Tasarımı ile dikkati çeken 86 metrelik "Chakra" isimli yat, Süveyş Kanalı'ndan Yunanistan'ın Atina şehrine gitmek için yola çıktı. Yunan adalarında limana yanaşmak isteyen yatı kabul etmeyen Yunan yetkililer yata 'limanda yer yok' dedi. Bir süre Ege Denizi'nde turlayan yat daha sonra Bodrum açıklarına demir attı. Korona virüsten dolayı sınırların birçok ülkeye kapalı olması nedeniyle yat açığa demirledi.


1963 yılında Hollanda'da ticari gemi olarak üretilen ve 1998 yılında İngiltere'de süper yat haline getirilen Chakra, Bodrum Kalesi önlerine demirledi. St Vincent ve Grenadines bayraklı yat, 86 metre uzunluğunda, 12,5 metre genişliğinde. 36 bin 100 litre toplam yakıt kapasitesi bulunan yat masaj, güzellik ve spor salonu, sinema, jakuzi, asansör ve yüzme havuzu gibi birçok özelliği barındırıyor. Yatta VIP de dahil olmak üzere 21 kabinde 42 misafir konaklayabiliyor. Personel kapasitesi ise 43. Yatın Bodrum'dan hafta sonu ayrılacağı öğrenildi. Steril kıyafetlerle verilen kumanyaları yatta bulunan personellerin de steril kıyafetlerle aldığı öğrenildi. Kiralık olarak hizmet verdiği öğrenilen Chakra'da şu anda mürettebat dışında kimsenin bulunmadığı ifade edildi.


Öte yandan, Bodrum dahil tüm Türkiye'nin tüm limanlarına yabancı gemi, yat ve deniz araçlarının girmesinin yasaklandığı, sadece yurt dışından gelen Türk gemilerin ve içerisinde Türk yolcusu olan yatlardaki vatandaşların sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 14 günlük karantina süreci şartıyla ülkeye giriş yaptıkları öğrenildi. - MUĞLA

Yunanistan, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:04 Kaynak: İHA

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