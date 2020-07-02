Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi, yatları görenler bakakaldı - Son Dakika

Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi, yatları görenler bakakaldı

Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi, yatları görenler bakakaldı Rus milyarder milyon dolarlık yat ile Bodrum'a geldi Hudut kapılarının açılmasıyla birlikte milyon dolarlık yüzen saraylar Bodrum'a geldi.

Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi, yatları görenler bakakaldı

Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor
Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti

Rus milyarder milyon dolarlık yat ile Bodrum'a geldi

MUĞLA - Hudut kapılarının açılmasıyla birlikte milyon dolarlık yüzen saraylar Bodrum'a geldi. Bodrum açıklarındaki irili ufaklı yüzlerce tekne görsel şölen sunarken, yat fuarlarındaki görüntüleri aratmadı.

Hudut kapılarının açılmasıyla birlikte Ege'nin incisi Bodrum'a milyon dolarlık yatlar yanaşmaya başladı. Dünyanın en zengin iş adamlarının, dünyaca ünlü yıldızların yatların Yalıkavak, Göltürkbükü ve Kumbahçe açıklarına demir attığı görüldü. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır bomboş olan denizler lüks yatlarla dolmaya başladı.

Rus milyarderin milyon dolarlık yatı

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan "Cloudbreak" mega yat Bodrum'a demir attı. Haftalık kirası 1 milyon 100 bin dolar olan "Cloudbreak" yüzen saray 72 metre uzunluğuyla dikkatleri üzerine çekerken, değerinin 200 milyon dolar olduğu öğrenildi. Cayman Adaları bayraklı yatın Bodrum'da kaç gün kalacağı ise bilinmiyor. Yatın içerisinde ise Rus milyarder emlak geliştiricisi, Absolut Group'un kurucusu ve başkanı Alexander Alexandrovich Svetakov ve ailesi olduğu öğrenildi. Yatta vakit geçiren Rus milyarder ve ailesi daha sonra bot ile sahilde vakit geçirdi. 2,5 milyar dolarlık servete sahip olan Svetakov'un birkaç gün daha Bodrum'da kalacağı öğrenildi.

"Meserret 2" merak konusu oldu

1978 yapımı milyon dolarlık "Meserret 2" isimli yat ise Bodrum Karaada açıklarına yanaştı. 57 metrelik "Meserret 2" yatı, 1978 yılında inşa edildi ve 2010 yılında baştan aşağı yenilendi. Lüks yatın sofistike dış tasarımı ve mühendisliği, de Vries Lentsch'in eseri olduğu öğrenildi. "Meserret 2"nin iç mekan düzeni 9 kamara ve 12 kişi kapasiteli. Lüks yatın mürettebat sayısı 16 kişiden oluşuyor. Yatın içerisindeki misafirler ise sır gibi saklanıyor. Karaada açıklarında duran milyon dolarlık yat daha sonra Yalıkavak'a geçti. Yatın içerisinde kimin olduğu ise ilçede merak konusu oldu.

Bodrum, Ege, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi, yatları görenler bakakaldı - Son Dakika

Son Dakika

23:45 Werder Bremen evinde Heidenheim ile 0-0 berabere kaldı 23:38 Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu" sorusuna yanıt 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor 23:12 Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:39 Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:33 Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 16:28 HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
10:00
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
09:35
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 23:51:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi, yatları görenler bakakaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]