Milyon euroluk vurgunun son zanlısı da yakalandı

Adana'da bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurgun yaptığı ileri sürülen son zanlı da gasp dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı

Operasyonda zanlıya yardım ettiği öne sürülen 2 şahıs ve ele geçirilen 250 bin lira paranın bulunduğu poşette parmak izi çıkan bir kişi de gözaltına alındı

ADANA - Adana'da bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurgun yaptığı ileri sürülen son zanlı da gasp dedektiflerinin operasyonuyla yakalanıp tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, olay 25 Haziran Salı günü merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'ndaki bankalar arası para transferi yapan bir güvenlik şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, firmada 2013 yılından bu yana özel güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran'da şirketin bir devlet bankasına ait 4 ayrı ATM'ye yatırması için verdiği paradan yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.'ye 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi. Cengiz K.'nin yatırmadığı parayı Burak Ekinci aldı. Yapılan şikayet üzerine şirkete teftiş gerçekleşeceği bilgisine ulaşan Burak Ekinci, yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını fark etti. Açığını kapatmak isteyen Burak Ekinci, eşinin akrabası olan Mehmet Emin G.'den "Açığım var. Bana acil 400 bin TL para lazım" diyerek borç istedi. Mehmet Emin G., Burak Ekinci'ye "Borcunu nasıl geri ödeyeceksin" diye sordu. Burak Ekinci, geçireceği soruşturmanın ardından parayı geri ödeyeceğini söyledi. Geçen birkaç gün içinde Mehmet Emin G., Ekinci'nin istediği parayı bulamadı. Yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını anlayan güvenlik amiri, çalıştığı şirketi soymaya karar verip planını Mehmet Emin G. ve Mehmet G.'ye anlattı. Her cuma günü gelen paranın pazartesi gününe kadar şirkette bırakıldığını bilen Burak Ekinci, suç ortaklarına "Hafta başı dağıtılması için şirkete gelen parayı alır Gürcistan'a kaçarız. Paranın çalındığını anlayana kadar biz yurt dışına çıkmış oluruz" dedi. Mehmet Emin G. ve Mehmet G. de Burak Ekinci'ye olumlu yanıt verip yanlarına Hasan B.'yi de aldı. Bunun üzerine Ekinci, müfettişlerin daha erken geleceğini öğrenince planını erkene çekti. Güvenlik amiri Burak Ekinci, 25 Haziran Salı günü 9 milyon euro döviz sevkiyatı yapıldığı esnada yanındaki personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin ben bunları kontrol edeyim" deyip içinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuvalı alarak kendisini bekleyen lüks otomobile binip kaçtı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hasan B.'nin lüks aracıyla kayıplara karışan 4 şüphelinin yakalanması için talimat verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 100 civarında güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yaklaşık 30 milyon TL çalan Burak Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Burak Ekinci ve ona yardım eden kuzeni P.E.'nin yakalanma ve ters kelepçe yapılıp yere yatırılma anı anbean görüntülendi. Aralarında Burak Ekinci ve en son yakalanan Mehmet Emin G.'nin de olduğu 21 kişi farklı zamanlarda yakalanarak adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Burak Ekinci ve Mehmet Emin G.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Polis yaptığı son operasyonda ise olaya karışan son zanlı Hasan B.'nin merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etti.

Polis, Hasan B'yi takip ettikleri adresteki evden çıktığı sıra yanında bulunan Rıfat Ö. ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Serdar P.'yi yakaladı.

Hasan B.'nin saklandığı Rıfak Ö.'nün evinde yapılan aramada, yaklaşık 250 bin lira para ele geçirildi. Poşet ve içinde bulunan paralarda parmak izi çıkan Vefa K. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hasan B.'nin kesinleşmiş 3,5 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Hasan B.'nin emniyetteki ifadesinde, yanına gelen Mehmet Emin G.'nin kendisine akrabası olduğunu söylediği Burak E.'nin arabaya ihtiyacı olduğunu söylediği, otomobiliyle yanına gittikleri Burak E.'nin iki çuval parayla arka koltuğa oturduğunu söylediği öğrenildi.

Hırsızlıktan daha önce haberi olmadığını iddia eden Hasan B.'nin, Mehmet Emin G. ve Burak E. ile Gülbahçesi Mahallesi'ne gittikten sonra ayrıldıklarını, Burak E.'nin çuvaldan kendisine az bir miktar para verdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan B., Rıfat Ö., Serdar P. ve Vefa K., Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hasan B. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.