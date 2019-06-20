Son Dakika Haberleri: Milyon liralık cezayla aranan suç makinesi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Milyon liralık cezayla aranan suç makinesi yakalandı

1 saat önce

Adana'da 40 ayrı suçun 18'inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası alan ancak parayı yatırmadığı için 183 yıl hapis cezasıyla aranması çıkan hükümlü yakalandı.

Milyon liralık cezayla aranan suç makinesi yakalandı, System.String[]
Adana'da 40 ayrı suçun 18'inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası alan ancak parayı yatırmadığı için 183 yıl hapis cezasıyla aranması çıkan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonucunda İncirlik Yeni Mahalle 4332 Sokak'ta polis, aranmasının olduğunu bildiği Alaattin T. (42) isimli şahsı durdurdu. Ancak şahıs sahte kimlik gösterip kendisinin Alaattin T. olmadığını ileri sürdü. Polis şahsı polis merkezine götürerek hem parmak izini hem de GBT'sini kontrol etti. Yapılan parmak izi kontrolünde şahsın, Alaattin T. olduğu GBT kontrolünde ise çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebep olma, tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlenmesi, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve dolandırıcılık gibi 40 ayrı suçtan arandığı ve bu suçların 18'inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası aldığı belirlendi. Ayrıca şahsın bu parayı ödemediği, bu nedenle para cezasının 183 yıl hapis cezasına çevrildiği tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alaattin T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:59 Kaynak: İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı Yankesicinin savunması pes dedirtti: Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin TL bana yetmez Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takının değeri dudak uçuklattı! Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz hale geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:41:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milyon liralık cezayla aranan suç makinesi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]