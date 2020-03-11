Milyon liralık teknelerin güvenliği o kameralara emanet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milyon liralık teknelerin güvenliği o kameralara emanet - Son Dakika

Milyon liralık teknelerin güvenliği o kameralara emanet

17 dakika önce

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, milyon dolarlık tekneler bakıma alındı.

Milyon liralık teknelerin güvenliği o kameralara emanet, System.String[]

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, milyon dolarlık tekneler bakıma alındı. Tekne sahipleri, güvenlik için deniz tuzundan etkilenmeyen anti korozyon kameraları tercih ediyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber milyon dolarlık tekneler bakıma alındı. Birçok tersanede teknelerin eksikleri tamamlanarak sezona hazırlanıyor. Teknelerin güvenlik aksanları da bu konuda önemli rol oynuyor. Tekne sahipleri, güvenlik kameraları taktırmayı ihmal etmiyor. Güvenlik şirketleri tekneler için, deniz tuzundan etkilenmeyen anti korozyon kameralar kullanıyor.

Anti korozyon kamera denize açılan ve uzun süre kalan teknelerin güvenliği için çok önemli rol oynuyor. Tekne sahiplerinin güvenliği özel önem gösterdiğini belirterek, anti korozyon kameralar hakkında bilgi veren Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, "Teknelerde güvenliğin çok önemli olduğu, özellikle son yıllarda giderek anlaşılmaya başlandı. Denize açılan, uzun süre denizde kalan teknelerin güvenliği sağlayan kameraların da aynı kalitede olması gerekiyor. Teknelerin açıkta kalan aksamları, uzun süre denizde kalmalarından dolayı, deniz tuzundan etkileniyor ve zarar görüyor. Sıcak havada, tuzun buharlaşması ile takılan kalitesiz kameraların sürekli arızalandığını görüyoruz. Bu yüzden kesinlikle anti korozyon kamera kullanılmasını öneriyoruz. Şu anda bize gelen talepler doğrultusunda bu kameraları kullanıyoruz" dedi.

Teknelerde güvenliğin niçin önemli olduğunu anlatan Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, "Marinada tekne park halinde iken her türlü hırsızlık olayları ile karşılaşabiliyoruz. Öncelikle bunun için kamera kullanmayı öneriyoruz. Caydırıcı oluyor ve bir olay ile karşılaşıldığında elinizde kanıt oluyor. Aynı zamanda, denizin ortasında yaşayabileceğiniz her türlü olay için elinizde görüntü oluyor" diye konuştu.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak

Son Dakika Haberleri
11:32 Ağrılılar KADEF ile Gebze'de toplandı
11:30 Teknolojide yeni trend: 'Yazılım Kiralama'
11:30 Leylekler mevsimleri şaşırdı
11:30 ÇEKMEKÖY'DEKİ METRO İSTASYONUNDA YÜRÜYEN MERDİVEN ÇİLESİ
11:30 ESKİ EŞİNİ HASTANEDE BIÇAKLAYAN SANIĞIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 11:33:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milyon liralık teknelerin güvenliği o kameralara emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]