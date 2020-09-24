Milyon yıllık kayalardan tasarlanan ürünler yapılara değer katıyor - Son Dakika

Milyon yıllık kayalardan tasarlanan ürünler yapılara değer katıyor

İç ve dış mekanlarda kullanılan birçok ürünün ham maddesini oluşturan kayalar, milyonlarca yıllık geçmişleriyle yapılara değer katıyor.

Milyon yıllık kayalardan tasarlanan ürünler yapılara değer katıyor, System.String[]

İç ve dış mekanlarda kullanılan birçok ürünün ham maddesini oluşturan kayalar, milyonlarca yıllık geçmişleriyle yapılara değer katıyor.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, geçmişte meydana gelen büyük kıta hareketlerinin, kıta erozyonlarının, göl-deniz oluşumlarının, volkanik patlamaların, büyük depremlerin ürün ve izleri olan kayalar, dünyanın geçmişini anlatan en önemli doğal eser olarak değerlendiriliyor.

Oluşumları çok uzun zamanda gerçekleştiğinden, yaşları milyon hatta milyar yıllarla ifade edilen kayalar, dünyanın oluşum yaşını verebilecek tek katı ürün olma özelliği taşıyor.

Birçok bilim dalı için "bilgi bankası" niteliğindeki milyon yıllık kayalardan tasarlanan ürünler, günlük hayatta birçok yapıda kullanılıyor.

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) Müdürü Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, yaptığı açıklamada, mutfak tezgahlarında kullanılan kırmızı renkli granitlerin 400-500 milyon yıl yaş aralığında bulunduğunu belirtti.

Günlük hayatından içinden başka örnekler de veren Kadıoğlu, "Kaya yaşlarına Türkiye'den örnek verecek olursak, Anıtkabir'de kullanılan sarı ve bej renkli travertenlerin yaşı 1 milyon yıl, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi binalarında kullanılan kırmızı renkli andezitlerin yaşı 18 milyon yıl, Ankara AŞTİ tabanında kullanılan gri renkli granitlerin yaşları 74 milyon yıl ve Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği binasının giriş katının tabanında kullanılan bordomsu kahve renkli siyenitlerin yaşı 560 milyon yıl." ifadelerini kullandı.

Her kayanın kendine has doku özelliğinin bulunduğunu ve rastgele oluşmadığını belirten Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Dokusu ve içerisinde barındırdığı mineral dediğimiz bireyler kendine has bir kimlik sunmakta ve bu özelliği sayesinde adeta kayanın parmak izini temsil ederek kayanın tanımlanmasını sağlamakta. İnsanoğlunun ilk savunma ve avcılıkta kullandığı obsidyen kayası, barınak yapı taşı olarak kullandığı en dayanıklı kaya olan granit, evlerimizin dış-iç mekan ham maddesini oluşturan mermer ve süs aparatı olarak kullanılan, canlı renkler sunan süs taşları insanoğlunun vazgeçilmezlerinden sadece bazıları."

Ankara Üniversitesi, Kadıoğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milyon yıllık kayalardan tasarlanan ürünler yapılara değer katıyor - Son Dakika

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